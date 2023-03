Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Plataforma Colombine de periodistas feministas de la Región de Murcia celebra su quinto aniversario. Por ello, desde la asociación han compartido un manifiesto que puedes leer a continuación:

Este 8 de marzo tenemos un motivo de celebración. La Plataforma Colombine de periodistas feministas de la Región de Murcia cumple cinco años. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero aquí estamos, con nuestras imperfecciones y vicisitudes, sí, pero con la misma ilusión del primer día. Una plataforma plural, abierta, participativa, integrada por mujeres de un mismo ámbito profesional, pero muy diversas.

En eso reside nuestra fuerza y nuestro valor. Aunque hay algo, sin duda, que nos une: nuestros valores y la creencia firme y decidida de que hay que seguir defendiendo la igualdad y como periodistas, seguir comunicando en igualdad. Incluyendo siempre la perspectiva de género en las informaciones que por diversos medios y fuentes llegan a la ciudadanía. La reivindicación de la igualdad sigue siendo muy necesaria ya que, a diario, se continúan cercenando derechos de las mujeres en todo el mundo. Algo que nos empuja a seguir movilizándonos a lo largo de todo el año con muchas y muy diversas actividades, pero que en un día como hoy, un nuevo 8 de marzo, cobran aún más sentido. ¡Cómo nos gustaría poder decirles a aquellas mujeres periodistas que salieron por primera vez juntas a la calle aquel 8 de marzo que paralizó España hace cinco años que, a pesar de todo lo que nos iba a tocar vivir en los siguientes años, seguiríamos tomando las calles de la Región un día como este!.

Una jornada en la que de nuevo alzamos la voz juntas, como profesionales de la comunicación en esta Región, para reivindicar lo que consideramos justo. Celebramos que seguimos aquí, pero en estos 5 años, aunque el movimiento feminista ha crecido y se ha organizado en la Región de Murcia, la brecha salarial en nuestra Comunidad sigue aumentando y ya se sitúa por encima del 26%: las mujeres cobran de media 5.220 euros menos de media al año que los hombres. Unas cifras que nos sitúan seis puntos por encima de la nacional.

Hay que avanzar en igualdad con iniciativas valientes y desde todas las administraciones y en todos los ámbitos. Y es que si la brecha salarial nos sitúa con uno de los peores indicadores de desigualdad de España, en cuanto a la violencia de género los datos no son nada alentadores. La Comunidad mantiene la tasa más alta del país de mujeres víctimas, con 28,5 denunciantes de maltrato por cada 10.000 murcianas. Pero es que además a nivel nacional también hay cifras que nos invitan a no bajar los brazos como que las víctimas de violencia machista en nuestro país se incrementaron un 10,89% a lo largo del pasado año: casi 20 de cada 10.000 mujeres son víctimas de este tipo de violencia, según el Observatorio contra la Violencia de Género.

Sobran por tanto los motivos: la Plataforma Colombine tiene que seguir trabajando desde el ámbito de la comunicación para evidenciar la desigualdad entre hombres y mujeres y colaborar en la construcción de una sociedad más igualitaria. Y tenemos claro algo que hemos aprendido en estos cinco años: si unimos fuerzas en nuestra propia Región, y también con las compañeras de otras Comunidades Autónomas, llegaremos más lejos y conseguiremos avanzar de forma más eficaz hacia nuestro objetivo. Un objetivo compartido por muchas mujeres y hombres comprometidos con la lucha feminista.

Durante estos cinco años hemos observado y denunciado públicamente que la presencia femenina en la vida pública de nuestra Región en muchas ocasiones solo responde a una política de cuotas y no de representación real. No se cuenta en muchas ocasiones con mujeres valiosas de muchos y diversos ámbitos, cuando su presencia estaría más que justificada y aportaría valor sin duda. No dejaremos de evidenciar esa ‘sobrecarga de corbatas’ que en muchas ocasiones aún nos lastra el camino.

Como periodistas feministas apreciamos cómo el imparable pero lento avance hacia la igualdad se produce en paralelo a respuestas reaccionarias que tratan de revertir lo logrado y que difunden un mensaje negacionista de graves problemas reales como la violencia de género y la discriminación que sufren a día de hoy muchas mujeres. Por ello, celebramos las leyes que contribuyen a transformar la realidad, pero consideramos imprescindible que cale en la ciudadanía la necesidad de tener una sociedad verdaderamente igualitaria para hombres y mujeres.

Una sociedad en la que no existan los obstáculos cuando una mujer decida libremente luchar por sus sueños, sus anhelos. Que no sea juzgada por sus decisiones, por su manera de vivir o de pensar, y que tenga siempre y en todo momento los mismos derechos y oportunidades que los hombres. En el camino hacia la igualdad contamos todos y todas. Pero la reivindicación sin acción no conlleva logros. Por tanto, sigamos avanzando, sigamos encontrándonos, como hoy, una vez más en las calles, por una causa tan noble como es la igualdad.