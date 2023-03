Para atajar el problema con la violencia sexual hay que conocer antes su naturaleza, que tiene mucho más que ver con el poder que ejerce el hombre sobre la mujer que con el sexo y, por tanto, es fruto de patriarcado. Que si la mujer provoca, que si quiere un hombre de verdad, que yo le voy a dar lo que ella busca... Cuidado, «es la sociedad machista nutriéndose de mitos», explica Miguel Lorente, médico forense que ofrece una conferencia sobre ‘Síes y noes en violencia sexual’ el próximo viernes a las 12 horas en la Sala de Juntas de la Convalecencia (UMU). El profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada y especialista en violencia de género apoya la reforma aprobada ayer de la ley del ‘solo sí es sí’, necesaria para integrar una graduación de la violencia propia de la agresión sexual.

¿Qué es la violencia sexual?

Como dicen los textos clásicos, la violencia sexual es una conducta de naturaleza sexual que satisface unas necesidades no sexuales. Se trata de poder, no de sexo. Lo que busca el agresor es satisfacer sus fantasías.

Es un producto directo del patriarcado.

Totalmente. Es violencia de género. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, cada año, 340.000 mujeres son víctimas de este tipo de conducta, que se manifiesta a través de acoso, tocamientos, agresiones, etc. Si eliminamos a los reincidentes, esto significa que unos 300.000 hombres actúan de esta forma sobre las mujeres. Esta violencia se construye sobre dos grandes polos. Por un lado, la idea de propiedad:la mujer pertenece al hombre, que puede buscar su sometimiento. Esto lo vemos en la violencia sobre la pareja. Por el contrario, en otro polo se considera a la mujer como un objeto:la puedo usar para lo que quiera.

Hay una idea extendida de que el violador no tiene solución.

Claro que tiene solución, si no, sería inimputable. Si una persona no pudiera evitar la conducta delictiva sería porque está sometido a una presión o influencia superior que le impide su voluntad. Así no podríamos condenarlos.

Pero el grado de reincidencia es alto.

La reincidencia es alta, pero está por debajo de la de robos y hurtos y de la de los delitos de seguridad vial. La violencia sexual está en el 22% de reincidencia penitenciaria;es decir, que vuelven a prisión. Luego está la reincidencia social, que casi no vemos porque solo se denuncia el 8%. El problema es que vivimos en una sociedad machista que se sigue nutriendo de mitos como el de que la mujer provoca, que va buscando rollo, que quiere un hombre de verdad, que yo le voy a dar lo que ella busca...

"Lo de la falda muy corta es como justificar un robo en una joyería porque hay Rolex en el escaparate"

Ya no vale decir que es que llevaba la falda muy corta.

Efectivamente. Es como justificar un robo en una joyería porque habían puesto Rolex en el escaparate. Nada en la conducta del a mujer puede servir como excusa para la violencia, pero los mitos están ahí. El CIS de julio de 2017 desveló que el 72,2% de la población entiende que la violencia sexual se produce por conductas provocadoras por parte de la víctima y un 8,2% piensa que la víctima tiene la culpa.

¿Nos debe preocupar que haya jueces que tengan estas ideas en la cabeza?

No creo que haya que poner el énfasis en la judicatura. Esto afecta a todos y es precisamente lo que tenemos que cambiar.

¿Cómo se debe actuar con los agresores sexuales?

Hay que trabajar a nivel personal en cada uno de los casos con programas de reeducación afectivo-sexual, pero también es necesaria una formación social. El machismo minimiza las consecuencias de estas violencias.

Ayer se aprobó la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’. ¿Era necesario?

Totalmente. Esta norma es una gran ley porque desarrolla toda la parte integral sobre la especialización, la formación, la detección y la preparación de las víctimas;sin embargo, tiene el problema técnico de haber reducido la pena como planteamiento general y no haber integrado una graduación de la violencia propia de la agresión sexual. Las consecuencias sobre la víctima son diferentes según el grado de violencia y ahí no hace matización. Lo única opción que ofrece la ley es sumarle un nuevo delito de lesiones. Esto desvirtúa la propia naturaleza violenta de la agresión sexual.

"No hay agresión sexual sin consecuencias, físicas o psicológicas"

Desde Podemos llevan semanas defendiendo que con esta graduación de la violencia el consentimiento deja de estar en el centro. ¿No lo estaba ya?

Claro. Da la sensación de que es más una estrategia política que una norma para responder a una realidad. El consentimiento ya estaba, aunque es cierto que de forma algo más secundaria, sometido a las circunstancias. La graduación es fundamental porque no es lo mismo que un hombre agreda sexualmente dando una paliza que sin hacerlo. Muchos usan la violencia, precisamente, porque les excita.

Hubo polémica con la ministra Llop cuando dijo que «es muy sencillo probar que hubo violencia, con una herida ya se puede». Como forense, ¿le sorprendieron las declaraciones?

No, y tenemos datos. Formo parte del grupo de expertos del CGPJ y, en 2021, se analizaron todas las sentencias del Supremo sobre violencia sexual. En adultos, las lesiones físicas graves aparecen en el 11,5% de los casos; la leves, en el 31,1%;las lesiones psicológicas graves, en el 27,9%;y las leves, en el 26,2%. En un 3,3% de los casos hubo feminicidios. En el plano de la salud, no hay agresión sexual sin consecuencias, físicas o psicológicas. Incluso, cuando la mujer está drogada, cuando toma consciencia, tiene un efecto que puede ser muy grave. Estas lesiones no son factores limitantes.