La disponibilidad de alimento o los cambios en el uso del suelo son dos factores fundamentales que llevan a las aves a cambiar sus hábitos de comportamiento. El primero se le relaciona con los efectos del cambio climático y el segundo a la mano del hombre. «Hay especies que por las condiciones del clima alteran las fechas de llegada a zonas más cálidas o más frías. Esta fauna es muy dinámica. Cuando más temperatura hace, más aves pueden bajar del norte de Europa. Si hay alimento, y el clima se mantiene o se adaptan a él, no les haría falta moverse», explica José Francisco Calvo, investigador principal del grupo Ecosistemas Mediterráneos de la Universidad de Murcia.

Las aves están entre los animales más sensibles a los cambios en su entorno. La capacidad de poder adaptarse a estas transformaciones es limitada y el hecho de poder hacerlo dependerá básicamente de la cantidad de comida que puedan encontrar. «Si no hay alimento, no pueden adaptarse y entonces se ven forzadas a desplazarse a otras áreas para sobrevivir», apunta Francisco A. García Castellanos, biólogo y coordinador del grupo de anillamiento de aves de ANSE.

El problema, señala García, no está tanto en que cambie el clima, sino en los motivos por los que cambia y la velocidad a la que lo hace. «Es de esperar que algunos ambientes y especies que requieran de unas determinadas condiciones se vean afectados por este cambio y no puedan adaptarse a tiempo a las nuevas circunstancias. Estas adaptaciones incluyen cambios en la fenología, rutas migratorias, distribución, etc. Y esto son cosas que ya estamos viendo».

Precisamente, el estudio de cómo el clima afecta al ciclo de los seres vivos es lo que ayuda a determinar en qué proporción puede estar incluyendo la crisis climática en los periodos migratorios de las aves. El biólogo de ANSE, Ángel Sallent, señala que con los análisis de seguimiento que realiza la asociación naturalista en zonas como isla Grosa, donde se llevan a cabo campañas de anillamiento anuales, se intentan definir estos cambios que pueden sufrir las especies. Sin embargo, añade también que para ello se necesitan largos periodos de tiempo, escalas temporales de hasta 50 años, para acumular suficiente información.

Los inviernos más fríos, los episodios fuertes de calor o las borrascas pueden influir

La literatura científica sí ha despejado dudas sobre algunos ejemplares que están yendo al declive, señala el biólogo, como especies de aves insectívoras que se ven afectadas por estas alteraciones en el clima. «Cuando hay especies que llegan a sus zonas de cría en un determinado momento del año, antes esta situación estaba acoplada al ‘boom’ de alimentos en esa ubicación donde se van a reproducir. Con el cambio climático, esta llegada se puede adelantar, y los animales se encuentran con que les puede faltar alimento». Esto termina por afectar a la larga a su periodo de reproducción, al nacimiento de los pollos, y que cada vez sean menos.

«Hay especies que se capturan menos», señala Sallent, en referencia a esos estudios que realizan en isla Grosa. El papamoscas cerrojillo, el mosquitero musical o el petirrojo son especies que «cuestan ver más, cada vez se cogen menos»; un declive que apunta a «que cada vez se reproducen peor». Cada año las aves migratorias vuelan desde sus áreas de invernada en África a sus zonas de reproducción en el continente europeo, emprendiendo el viaje de regreso hacia el sur tras la temporada de cría. «Es en esos viajes a mitad de camino de una vida entre dos continentes, cuando las pequeñas islas del Mediterráneo, como isla Grosa, juegan un papel fundamental como lugares de parada, refugio y alimentación de estas pequeñas aves», apuntan desde ANSE.

Al hilo de que lo narraba Sallent, su compañero García Castellanos refleja que generalmente son las especies insectívoras las que tienen más problemas para encontrar alimento durante el invierno, pero «algunas de ellas cada vez se quedan a invernar de manera más regular en el sur de la península ibérica cuando habitualmente pasaban el invierno en África».

En otros casos, añade, acortan sus migraciones ya que las condiciones en invierno les permiten sobrevivir aquí y no necesitan irse tan lejos. Y, en ocasiones, a veces incluso dejan de migrar por completo.

Fenómenos raros

José Francisco Calvo pone de manifiesto el «incremento de especies muy raras» que se pueden ver cada vez más en zonas donde no se tenía constancia de ellas; o aves que siguen unas rutas de migración que no estaban registradas con anterioridad. «Todo es muy cambiante. Los inviernos más fríos, los episodios fuertes de calor o las borrascas pueden influir» en el comportamiento de las aves, y hay que contar con que cada vez habrá más fenómenos meteorológicos extremos.

Recientemente hemos tenido el caso de la llegada de alcas a la Región de Murcia, una especie que recuerda a un pingüino y cuya visita a nuestras costas cada vez es menos excepcional. Una hipótesis que se baraja, explica Francisco García, es que los temporales del Atlántico Norte les hayan obligado a bajar más al sur y entrar al Mediterráneo en busca de alimento. «Otro caso que ocurrió hace unos años coincidiendo con Filomena fue una mortalidad altísima de aviones roqueros en los dormideros donde se concentran a pasar la noche (aunque afectó a otras muchas aves también)».

Otra curiosidad, pero que no está nada claro que se pueda relacionar con el clima, es la expansión hacia el oeste del área de distribución de algunas especies del noreste de Europa y Siberia como el mosquitero bilistado o el ruiseñor coliazul. Pero no todo es tan sencillo de entender: « Hay factores que nos cuesta comprender y no se puede relacionar todo directamente con la temperatura. También habrá especies que, por sus características, necesiten un clima más frío o un ambiente más sensible a esos cambios y puede que les afecte negativamente».