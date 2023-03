La financiación por parte de Sanidad del medicamento Todacitan para dejar de fumar ha disparado la demanda de este fármaco hasta tal punto que se encuentra desabastecido y que desde los primeros días de su inclusión en la cartera de fármacos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha tenido problemas de suministro.

Los usuarios murcianos no logran encontrarlo en ninguna de las farmacias que visitan, un peregrinaje que no está dando frutos, ya que desde las distribuidoras no lo están enviando, «está en desabastecimiento», explican desde la Farmacia Toledo de Murcia.

El Colegio de Farmacéuticos de la Región también confirma estos problemas de suministro, algo que achaca a que «hay mucha demanda».

En rojo se encuentra también en la propia página del Centro de Información del Medicamento (CIMA) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) el Todacitan, cuyo principio activo es la citisina.

Este medicamento se ha convertido en el único fármaco financiado en estos momentos para abandonar el tabaco, después de la retirada del mercado, en 2021 y 2022, de dos medicamentos que estaban financiados, Champix (vareniciclina) y Zyntabac (bupropión), al detectarse en ellos nitrosaminas, un compuesto cancerígeno, por encima de los niveles que exige la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.

Sin subvencionar el Todacitan costaba 198 euros la caja de 100 comprimidos, aunque en todo caso requiere receta médica y no se puede comprar sin ella en las farmacias. Pero desde que el pasado mes de febrero Sanidad comenzó a financiarlo, sólo hay que aportar el porcentaje de copago que la ley establece según la renta y situación socioeconómica, aunque la media será del 41,5%.

Al pasar a costar 116 euros la demanda se ha disparado en los últimos días, agotando las reservas que había en los almacenes.

Carmen Rodríguez, de la Farmacia San Carlos de Murcia, afirma que no lo tienen. «Cuando lo pedimos nos llegaron 6 ó 7 cajas, pero se vendieron rapidísimo, ya que hay mucha demanda», explica. Lo mismo ocurre en otras boticas como la Ruiz Seiquer, donde Rafael Alcolea reconoce que «estamos teniendo problemas de suministro y aunque al principio conseguimos dos cajas, ya no nos llega nada».

Mientras que desde la Faramcia Buendía de Cartagena insisten en la gran demanda que ha habido en las últimas semanas, «con clientes de todas las edades».

Dejar de fumar en 25 días

Una de las ventajas de la nueva terapia con Todacitan es que ayuda a dejar de fumar en 25 días, ya que es un fármaco que imita los mecanismos que despierta la nicotina en el cerebro. Es un tratamiento en pastillas que se lleva utilizando cerca de medio siglo en los países del Este y que en España se empezó a comercializar hace algo más de un año, en noviembre de 2021, con buenos resultados.

Según las primeras pruebas que han llevado a cabo los neumólogos, el Todacitan tiene una abstinencia superior al 60% en los fumadores que lo toman, el doble que con otros tratamientos.