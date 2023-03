La Croem y los sindicatos quemarán el último cartucho para cerrar el convenio de la hostelería y evitar la huelga antes de darse por vencidos. El presidente de la patronal, José María Albarracín, y los secretarios generales de CC OO y UGT, Santiago Navarro y Antonio Jiménez, respectivamente, se han reunido este jueves para tratar de buscar una vía alternativa de negociación capaz de evitar la huelga prevista para el Viernes de Dolores en Cartagena y para el Bando de la Huerta en Murcia. Mientras tanto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volvía a criticar ayer a las patronales de la Región por no se capaces de cerrar el convenio.

El encuentro celebrado este jueves por la tarde ha permitido consensuar una propuesta salarial que ambas parte trasladarán la próxima semana a los representantes de la patronales HoyTú y Hostecar y de las federaciones de Servicios de ambos sindicatos.

Santiago Navarro y Antonio Jiménez se mostraron satisfechos tras la reunión y señalaron que se ha producido un acercamiento con el presidente de la Croem, aunque no querían echar las campañas al vuelo. Ambos recordaban que en anteriores ocasiones también habían visto cerca la posibilidad de un acuerdo capaz de renovar un convenio caducado que no se ha renovado en quince años, pero sus expectativas no han llegado a cumplirse ante el distanciamiento que existe en la mesa de negociación desde hace 15 años.

Ambos admiten que han consensuado una propuesta salarial que la patronal y los sindicatos propondrán ahora a sus respectivas representaciones en la mesa de negociación. Navarro y Antonio Jiménez esperan que esta alternativa sirva de «punto de partida».

Por su parte, fuentes de la Croem indicaron tras la reunión que «el encuentro ha sido cordial» y ha permitido tratar «los temas habituales en la mesa de diálogo social y, como no, el convenio de hostelería».

El conflicto que ha originado el convenio de hostelería es la primera patata caliente que tendrá que solventar el nuevo presidente de la patronal cartagenera Hostecar, Francisco Garnero, que hace apenas unos días sustituyó en el puesto a Juan José López, quien ha dejado la organización empresarial para integrarse en MC, el partido que lidera el excalde José López.

Por su parte, la ministra de Trabajo ha vuelto lamentarse este jueves en declaraciones a la SER de que el bloqueo de un convenio sin revisar desde hace quince años mantiene a 40.000 familias de la Región. «Ahora lo que toca es que la patronal se siente a negociar».

Díaz, que ya criticó la pasada semana durante un acto celebrado en Murcia la actuación empresarial en el conflicto, aseguró sentir «muchísimo dolor» al tiempo que defendía la importancia que tiene para los trabajadores del sector la subida del salario mínimo, dado que es la única que les ha permitido incrementar su salario en los últimos cinco años.