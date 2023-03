Era demasiado bonito para ser verdad. El dictamen de la Comisión Especial para la Infancia y la Adolescencia no pudo aprobarse este miércoles por unanimidad, ya que el único diputado leal a Vox, Pascual Salvador, votó en contra del texto.

Primero, el parlamentario criticó que «se tenga que forzar un consenso cuando se nos presentó el dictamen 24 horas antes de la votación». Segundo, afeó las «carencias» del dictamen y las «palabras vacías e inocuas». Pero, sobre todo, denunció que con él se dejaba la «puerta abierta para politizar a la infancia y hacerla víctima del adoctrinamiento».

Además de que «no pone a las familias en el centro», Salvador no pudo aceptar que el dictamen «imponga —aunque no es vinculante— talleres sobre gestión de emociones o charlas de violencia de género que quitan la potestad a los padres para educar a sus hijos». Fue más lejos y llamó «comisario político» a la figura del coordinador de igualdad o de convivencia que debería proteger a los menores del acoso escolar. Para él, estas personas van a «vender las bondades de la agenda globalista». Por otra parte, criticó que en el dictamen no se condenaran leyes aprobadas por el Gobierno de España como la Trans o la del Aborto e, incluso, que no censurara los casos de abusos a menores producidos en las Islas Baleares.

Toñi Abenza destacó que más del 50% de las propuestas de resolución incluidas en el dictamen "tienen sello socialista"

El resto de partidos y expulsados de estos sí votaron a favor. María Marín, de Podemos, dijo que el texto está «bien», aunque echó en falta «compromisos concretos».

La diputada socialista Toñi Abenza destacó que más del 50% de las propuestas de resolución incluidas en el dictamen «tienen sello socialista». Además, lamentó que, tras 28 años de gobiernos del PP, «la Región de Murcia tenga una de las mayores tasas de menores en riesgo de pobreza y exclusión social».

La diputada regional del Partido Popular, Maruja Pelegrín, respondió afirmando que, «pese a las mentiras de la izquierda, el Gobierno de López Miras demuestra con hechos que trabaja por la protección de la infancia y la adolescencia». Puso como ejemplo la modificación de la Ley de Infancia del Gobierno regional, «que cuenta ya con más de 80 sugerencias merced a la participación ciudadana y de las asociaciones y colectivos del sector», frente a la del Gobierno de Sánchez, «que se ha aprobado por la vía de urgencia».

El expulsado de CS, Francisco Álvarez, espera que el texto sirva «de hoja de ruta para la implantación de nuevas medidas relacionadas con la infancia y la adolescencia».

El dictamen recibió 38 votos favorables de PP, PSOE, Podemos, CS y expulsados de la formación naranja y Vox, y el único voto en contra del diputado de Vox.