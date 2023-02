¿Cuál es el papel actual de la Federación con respecto a los ayuntamientos que la integran?

La defensa del municipalismo que está en nuestros Estatutos desde la constitución de la Federación de Municipios. Por cierto, este 2023 cumplimos 40 años desde que en noviembre de 1983, en el Parador de Puerto Lumbreras 35 alcaldes de la región eligieron una gestora para la constitución de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Aquellos alcaldes tuvieron la visión que el desarrollo del nuevo estado democrático, con una nueva administración, como eran las comunidades autónomas que avanzarían en sus techos competenciales, hacía más que nunca necesario la unidad de la administración local. Por ello apostaron por esta fórmula asociación, por ello se constituyo desde su inicio con los 45 regidores de nuestra Región, y por ello seguimos actualmente trabajando, en ese espíritu de defensa colectiva ante el resto de administraciones, de participación en todos los foros dónde se debata la política local, y por la necesidad de influir en los legisladores, para garantizar que la política más próxima al ciudadano, la que resuelve en muchos casos el problema día a día de nuestros vecinos se puede realizar con las garantías legales y la financiación adecuada. Por otro lado, quiero destacar el papel de la Federación en la formación de los empleados locales. En este campo somos pioneros en la Región de Murcia, el primer plan de formación para empleados locales se realizó en 1995. Por poner un marco referencial, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se incorpora en 1997 a los planes formativos. Y como se estila lo dar un dato, les indico que en el histórico hasta el día de hoy, la Federación de Municipios ha desarrollado 28 planes formativos, lo que ha supuesto 1.244 acciones formativas, más de 34.000 horas lectivas y 26.230 empleados que han participado en ellos.

¿Qué aportan en la realización de los principales proyectos municipales?

La Federación aporta fundamentalmente influencia. Influimos en los grandes ejes por el que pasa la política local en este momento y a medio plazo. Por ejemplo, desde la Federación de Municipios se está trabajando para influir que las políticas locales se aproximen al nuevo paradigma de la economía circular. Y otro ejemplo muy palpable, desde que la FMRM se inició en los proyecto europeos, cada año son más los ayuntamientos que optan por esta línea de trabajo. Por otro lado, lanzamos en nuestra región las nuevas políticas locales europeas, la agenda 2030, la agenda urbana, el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la energía, o últimamente la nueva Bauhaus o como articular la arquitectura y el urbanismo para hacer nuestros pueblo y ciudades más amigables con la ciudadanía, respetando el entorno y sin detrimento de la belleza urbana de nuestros pueblos.

Me consta que han estado trabajando en comunidades energéticas y en el Green City Accord para lograr ciudades limpias y saludables... ¿En qué fase se encuentran?

Como ya le indicado anteriormente, considero que el papel actual de la Federación de Municipios está en abanderar las nuevas políticas locales y creo que estos dos proyectos europeos que hemos presentado cumplen con ese objetivo. Por un lado porque entendemos que los ayuntamientos podemos y debemos impulsar el uso de las energía verdes. Y por otro lado considero imprescindible el pacto de los Alcaldes y Alcaldesas, Green City Accord, que junto con las alcaldías europeas se comprometen a hacer ciudades más limpias y saludables. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los europeos y acelerar la implementación de las leyes ambientales de la UE pertinentes. Al firmar el Acuerdo, las ciudades se comprometen a abordar cinco áreas de gestión ambiental: aire, agua, naturaleza y biodiversidad, economía circular y residuos, y ruido.

¿Los ayuntamientos murcianos son los peor financiados de España?

Sin duda. E incluso le digo más, aquellos que se ponen de perfil ante este tema, lo saben. En nuestra región no se cumple con el artículo 142 de la constitución. Artículo que indica cómo se financian los ayuntamientos de toda España. Una de las fuentes de financiación es la participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas, y esta fuente en nuestra Comunidad está seca, es decir, no tenemos ni ley de financiación local, ni fondo incondicionado de cooperación local. Si a eso añadimos que no tenemos diputación, y quien debe ejercer de ello, CARM, no lo hace. El resultado final es que estamos peor financiados que el resto de municipios. Y si quiere le doy ejemplos…

¿Cómo se están distribuyendo los fondos europeos Next Generation? ¿Está llegando ese dinero a todos los ayuntamientos?

Estos fondos que estamos recibiendo a lo largo de 2022 suponen el reto para los Alcaldes y Alcaldesas de demostrar nuestra capacidad de gestión, abordando desde “lo local una crisis global”. La eficacia de las Entidades Locales y el trabajo de la FEMP y su presencia en foros de decisión han sido fundamentales para quela asignación de Fondos NGEU a los Gobiernos Locales se duplique sobre la previsión inicial (estimación inicial del 15 %). A esto habrá que sumar, aquellos proyectos que a través de las CC.AA podamos desarrollar, En la región y de acuerdo a los datos de la CARM, la asignación a la administración local alcanza un total de 95,85 millones de €, con unas 150 actuaciones. Sigo manteniendo que si la CARM trabajara en colaboración con la FMRM la gestión de los fondos territorializados avanzaría a mejor velocidad, así como ha pasado con el Gobierno de España que declaró la FEMP como entidad instrumental para la gestión de fondos next generation. El tiempo dirá si podríamos haber trabajado mejor y de forma más colaborativa.

¿Cuáles son los retos más acuciantes que afectan a los ayuntamientos murcianos?

Retos son muchos, más aún porque estoy convencida que “todo lo que pasa y pasará” en nuestro país, sucede y sucederá en nuestras ciudades y pueblos. Pero señalaré como muestra, el reto de transformar nuestras ciudades para hacerlas más resilientes, amables con los ciudadanos y con el entorno, adaptación al cambio climático que pasa por los planes locales de movilidad. Estos planes son una apuesta de futuro, que precisa explicación y concienciación de la ciudadanía primeramente y en segundo nivel recursos económicos, un gran reto que también conlleva riesgos. Y dónde el juego político, en muchas ocasiones no ayuda.

¿Qué deberíamos copiar o desechar de la gestión de otros ayuntamientos de fuera de la Región?

Le contestaré en positivo, creo que en comunidades como Euskadi o Navarra las mancomunidades de servicios locales funcionan perfectamente y esto podría ser la solución para la gestión local de los pequeños municipios, sobre todo por eficiencia en la gestión pública. O bien en temas como la recogida de residuos, su aplicación en otras comunidades autónomas con el quinto contenedor (orgánico) y plantas de compostaje, me dan cierta envidia sana. Es cierto que en algunas cuestiones no hemos podido desarrollarlos en nuestra Región, ya que la normativa local es antigua (1988) y obsoleta. Espero que esta traba en un futuro más inmediato se pueda solucionar.

¿Cómo han iniciado 2023 los principales ayuntamientos murcianos... tras lo que podríamos llamar fin de la pandemia?

Creo que tenemos más ganas e ilusión por recuperar nuestra actividad ordinaria, por poder planificar y proyectar nuestros municipios a medio plazo y por romper la dinámica de trabajar solo para lo urgente, que la urgencia se convierte en permanente y olvidamos lo importante.