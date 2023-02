La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, Ucomur, arranca un nuevo ciclo de conferencias y charlas enmarcadas dentro de sus tradicionales cafés cooperativos. El primer encuentro del año estará protagonizado por la Doctora en Educación y Psicología e investigadora, Catherine L’Ecuyer, bajo el nombre ‘Conversaciones con Catherine L’Ecuyer. Dudas y certezas sobre la educación’. La cita tendrá lugar el 28 de febrero a las 19:30 horas en el Edificio Rector Loustau y Paraninfo, en el Campus de La Merced.

Durante la charla, que tendrá el formato de una conversación abierta con los asistentes, se abordarán las principales corrientes pedagógicas y su vigencia, así como su aplicación en el mundo actual. Acompañarán a la investigadora durante el evento el presidente de Ucomur y Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, y el responsable del área de formación del Foro de Educación Física y Deporte, Miguel Franco Murcia.

L’Ecuyer es de origen canadiense aunque está afincada en Barcelona junto a sus cuatro hijos. Es máster por IESE Business School, máster Europeo Oficial de Investigación y Doctora en Educación y Psicología. La revista suiza Frontiers in Human Neuroscience publicó el artículo The Wonder Approach To Learning, que convierte su tesis en una nueva hipótesis/teoría de aprendizaje. En 2015, recibió el Premio Pajarita de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes por promocionar la cultura del juego en los medios de comunicación y en 2020 fue nombrada miembro honorífico del capítulo español de la Asociación Montessori Internationale.