Ni ella misma podía imaginar, a sus 30 años, que se podría convertir en una de las mujeres más influyentes del país. De hecho, esta semana, en la noche en la que se celebró la gala de la X edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' en el Teatro Real de Madrid, alguien bromeó sobre el escenario: "Ninguna de las aquí presentes baja de los 40". Tímidamente, Isabel Solano levantó la mano. Se ha posicionado como la más joven.

La murciana se ha colado en el ranking de referencia en liderazgo femenino, en el que comparte espacio con pesos pesados de la política, el mundo empresarial, cultural y social de España. Estos galardones ponen de relieve el valor de la presencia de las mujeres en el ámbito público y el fomento de la diversidad y de la igualdad por parte de empresas y organizaciones.

Así es como la figura de Isabel Solano (que destaca también en el Top 10 Exterior) ha alcanzado el nivel de otras tan reconocidas como Marta Ortega (presidenta de Inditex), Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), Margarita Robles (ministra de Defensa), Ana Rosa Quintana (periodista y empresaria), Alexia Putellas (Balón de Oro a la mejor futbolista del mundo), Margarita del Val (investigadora), Cuca Gamarra (Secretaria General del PP), Luz Gabás (Premio Planeta), Sandra Barneda (periodista) o María Casado (presidenta de la Academia de Televisión).

"Tengo un poco el síndrome de la impostora. De repente, me vi sentada delante de ministras o compartiendo espacio con Ana Botín", comenta a La Opinión. La comparación parece darle vértigo, conociendo la trayectoria del resto, aunque no cabe duda de que lo de 'Isa' tiene mucho mérito: la precocidad.

Nació en Murcia, donde ha vivido siempre, hasta que se trasladó a Madrid para estudiar Derecho y ADE en la Universidad Pontificia Comillas. En 2010 obtuvo la Beca a la Excelencia de la Comunidad de Madrid y logró conseguir un puesto de trabajo en Amazon, compañía que empujó su trayectoria profesional. Metió la cabeza, pero empezó desde abajo, hasta que, peldaño a peldaño, logró promocionar hasta ser team leader de un equipo que operaba en España e Italia.

El cambio de rumbo: una startup que se disparó

En 2018, la joven se preparaba para trasladarse a Estados Unidos con su pareja, con la idea de hacer un MBA (Master of Business Administration), aunque una propuesta cambió el rumbo de su vida. Fever se puso en contacto con ella. La conocieron por su labor en Amazon y le ofrecieron encargarse de una nueva línea de negocio, Global Live-Entertainment. La idea era utilizar por primera vez Big Data para la producción de experiencias propias, en lugar de vender las de terceros, algo que nunca antes se había hecho en la industria.

En aquel momento Isabel tenía 26 años y la ilusión de cursar ese máster, con la tentación de esa oferta sobre la mesa para incorporarse a una empresa que entonces contaba con una plantilla de cerca de 70 empleados. Necesitó escuchar "acepta, te gusta emprender" para dar el paso.

En un lustro, la compañía suma alrededor de 1.600 trabajadores y está valorada en 1,8 billones de dólares, respaldada, en parte, por la financiación de Goldman Sachs. Es uno de los pocos duocornios españoles y la línea de negocio en la que trabaja la murciana -que lidera un equipo de más de 200 personas repartidas a lo largo y ancho del mundo- es el principal motor económico de la empresa.

Lo que hizo la treintañera que reside en Los Ángeles con aquella startup suena fácil, pero lo es tanto como descubrir la fórmula de la Coca Cola. Le tocaba analizar los Big Data para localizar los parámetros de éxito de un evento. Traducción: identificar cuáles son los ingredientes para producir experiencias que triunfen y satisfagan a partes iguales.

Ahora, con un dominio del inglés, francés, chino y, evidentemente, español, se encarga de las relaciones estratégicas con creadores y productores de contenido. Esto incluye nombres tan potentes como Netflix, Warner Bros o Universal (en general, con los estudios de Hollywood), con los que coproduce experiencias alrededor del mundo.

'The sky is the limit'

Y aun con todo ello, cuando se le pregunta la razón por la que es una mujer influyente, como está considerada desde su entrada en esta lista, se queda, humildemente, sin palabras. "No sé... qué difícil responder a eso. Más que de influencia, se habla de liderazgo, diría yo. Sí que creo que me puedo sentir líder por meritocracia, en eso sí que creo y se lo subrayo constantemente a quienes trabajan conmigo, 'the sky is the limit", comenta.

Ella misma se aplica ese lema de que 'el límite es el cielo', y por eso sí cree que "en eso" podría ser un referente para otras mujeres que quieren conseguir algo. Es la explicación que encuentra a este reconocimiento, porque no se achanta en un ambiente lleno de testosterona, a lo que se suma su juventud: "Me paso el día a día sentada en mesas en las que estoy rodeada de hombres y, además, soy la persona más joven, pero sigo teniendo fuerza, lo llevo por bandera".

De Stranger Things a Harry Potter

Para hacerse una idea de cuáles son las experiencias o eventos que ponen en marcha, basta con ver algunos de ellos, como Harry Potter: A Yule Ball Celebration y Stranger Things Experiencie, basados en las respectivas ficciones del mismo nombre, o Polar Sound Festival, que ya ha agotado las entradas.

Es murciana, una de las Top 100 Mujeres Líderes de España, un referente femenino de emprendimiento que vive al otro lado del charco... pero Murcia, su familia y sus paisanos siguen muy presentes en su vida, incluso en su trabajo.

De hecho, se encarga también de los Candlelight Concert de Fever, la mayor red de conciertos de música clásica a nivel global -incluso supera en venta de entradas a Tomorrowland- en la que también tienen cabida algunos como el Tributo a Queen. Este mes de marzo llega con diferentes espectáculos a Murcia y, aunque su nombre no aparezca en el cartel, de alguna forma 'Isa' retorna a su tierra con su trabajo.