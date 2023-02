Tras la marcha del hasta ahora presidente, Juan José López, quien ha fichado por MC, el gerente del Paso de Los Elefantes y socio del Café Lab, Francisco Garnero, ha tomado las riendas de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de Cartagena y su Comarca (Hostecar). Nacido en el barrio de San Antón en 1984, lleva desde los 16 años detrás de una barra. En 2005 llegó a la asociación por primera vez para dar de alta a su negocio. Tras once años como asociado asumió la vicepresidencia. Natural, decidido y con las ideas claras, tiene claro que la gastronomía cartagenera «es un gran atractivo turístico que se debe de potenciar».

¿Cómo afronta la nueva presidencia?

Lo cierto es que no me la esperaba. Me la he encontrado, como quien dice. Pero con mucha ilusión. Voy a intentar dar lo mejor de mí y hacer lo mejor posible por el sector.

¿Cuáles son los proyectos que Hostecar tiene en desarrollo en estos momentos?

Hemos realizado un estudio sobre las necesidades de los empresarios y conforme los resultados, hemos diseñado planes de actuación que se ejecutarán en la mayor brevedad posible.

¿Algún ejemplo?

El ‘Menú Saludable’. Nuestro equipo de tecnólogas de alimentos y expertas en nutrición va a desarrollar una carta personalizada para cada hostelero e impartirán cursos formativos de cocina saludable. Este distintivo es un plus al Sello de Seguridad Alimentaria, que pusimos en marcha en 2019 y ya son más de 180 restaurantes adheridos a este servicio.

¿Algún nuevo evento en mente?

La amplia experiencia organizando y planificando eventos ha valido para consolidar Hostecar Eventos, un servicio focalizado en la creación, desarrollo, y ejecución de diversas actividades con el fin de difundir y promocionar la calidad gastronómica de la comarca de Cartagena. En estos momentos están trabajando en un gran evento para el sector, ‘La Fiesta de la Hostelería’, con el fin de fomentar la participación entre los hosteleros y la ciudadanía. Se organizarán diferentes actividades para todos los públicos, siempre vinculados al ocio y a la gastronomía.

¿Y cree que eventos como el Rock Imperium se podrían potenciar de alguna forma?

Creo que fue muy bueno para la ciudad, tanto a nivel hostelero, hotelero, como a nivel de imagen, para dar a conocer a la ciudad en el extranjero. Se podría trabajar en hacer una ruta de la tapa o una firma de autógrafos en algún local para invitar a aquellos que van a disfrutar de los conciertos que vayan a visitar el centro de la ciudad y consuman.

¿Cómo es la situación actual del sector?

Está en un proceso de desaceleración económica debido a la inflación, la subida de precios en la materia prima, la presión fiscal, la falta de personal o el aumento de costes de los suministros, pero desde Hostecar queremos optimizar las condiciones de la hostelería y del turismo. Es el momento de reunirse con las distintas administraciones públicas o privadas a fin de crear sinergias que refuercen y mejoren el sector de la hostelería y del turismo.

La negociación del convenio colectivo de los hosteleros de la Región está roto. CC OO y UGT, que acusan a Hostecar y HoyTú del bloqueo, han anunciado incluso una huelga.

La negociación del convenio colectivo está rota e incluso los sindicatos han convocado una huelga.

Sí, para el Viernes de Dolores. Creo que no es la solución. Lo único que puede conseguir es estancar, todavía más, las negociaciones. La solución pasa por sentarse y volver a intentar llegar a un acuerdo. El sector viene de una situación difícil. Ellos nos proponen una subida del salario mínimo que el sector no puede asumir. Al menos podrías tratar de alcanzar un término medio entre ambas propuestas.

También es actualidad que Costas le ha retirado la licencia a tres chiringuitos de La Manga por incumplir horarios y dejar basura.

Yo de primera mano no he estado en ninguno de estos chiringuitos. No sé si lo hacen bien o mal. Lo que sí sé es que nos llegaron aquí sus expedientes, vamos a hacerle los recursos oportunos y vamos a intentar que este verano estén funcionando otra vez. Y que funcionen lo mejor posible y dentro de la legalidad.

Y en cuanto a la ciudad, algunos vecinos del centro se quejan de lo mismo: ruidos hasta altas horas de la noche ¿cree que estas denuncias se ajustan a la realidad?

Puede haber momentos puntuales en los que sí, pero no creo que sea un problema que se détodas las semanas.

¿Cómo lo solventaría?

Este tema supone ya muchos años de lucha. Tenemos que convivir todos: el vecino, el hostelero y el consumidor. Debemos ir todos de la mano para hacer una política de ruidos que permita el disfrute y el descanso.

Hace poco firmaron un convenio a través del cual le concederán 63.000 euros anuales ¿Considera que el sector recibe todas las ayudas municipales que necesita?

Siempre hace falta un poco más y vamos a seguir luchando por ello. El año pasado conseguimos bajar la tarifa del agua y en esta línea queremos trabajar.