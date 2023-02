La nueva normativa que regulará las enseñanzas artísticas ha encontrado la oposición de los decanos de las facultades de Bellas Artes de España, pero también las de Comunicación, una postura que también han adoptado los dos centros que imparten estas formaciones en la Universidad de Murcia. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el anteproyecto de ley que equipara los estudios superiores de arte y diseño con los que se imparten en una universidad, ya que, de salir adelante, un alumno que ha cursado su formación en una Escuela de Arte obtendría el título de ‘grado’, como si lo hubiera cursado en una universidad en vez de en un ciclo superior de Formación Profesional.

«Quieren realizar una equivalencia con los títulos universitarios, pero no son iguales. A un alumno no se le exige los mismo en un grado que en un estudio de enseñanza artística. Es evidente que hay que realizar una norma que regule esta formación pero que no suponga una desigualdad de condiciones con los estudiantes universitarios», explica María Victoria Sánchez, decana de la Facultad de Bellas Artes de la UMU.

La ley tiene como base ordenar los estudios, los planes docentes y el funcionamiento de los centros que imparten estas enseñanzas. En la Región, centros como la Escuela Superior de Diseño, Escuela de Artes de Murcia, la de Arte Dramático y el Conservatorio Superior de Música han exigido durante años que su estructura y actividad deje de ser idéntica a la de un instituto de Secundaria, y que sus títulos adquirieran el nivel de un estudio superior similar al que ofrece una universidad.

Ahora, hay un choque de intereses. «El Ministerio plantea que a todos los efectos sea lo mismo cursar un máster o el doctorado en una universidad que en una escuela de arte», protesta Sánchez. El problema está en los requisitos y acreditaciones que deben cumplir tanto alumnos como profesores. «Las titulaciones universitarias deben pasar por procesos de acreditación y verificación con agencias como la Aneca o las autonómicas», recuerda la decana.

Audiovisuales

El acceso a estos grados pasa por realizar previamente unas pruebas (EBAU) «que no aclara el anteproyecto de ley. Esta norma va dirigida a quienes estudian música, danza, arte dramático, artes audiovisuales, conservación y restauración de bienes culturales y artes plásticas y el diseño.

Precisamente, el Ministerio quiere crear una rama de Artes Audiovisuales que también ha encontrado la negativa de la Facultad de Comunicación de la UMU, cuyo decano, Pedro Hellín, alerta de que titulaciones de FP en esta materia o diseño publicitario se equipararían a sus grados de Comunicación Audiovisual y Publicidad. «Nos ha pillado por sorpresa, el Ministerio de Educación pretende regular unas competencias que le corresponde al de Universidades, y además sin dialogar con nosotros», subraya.

Primer paso: reunión en Murcia

La Conferencia de decanos de las Facultades de Bellas Artes estudiará en su próxima reunión, que tendrá lugar a principios de marzo en Murcia, el paquete de medidas para frenar este nuevo proyecto de Ley. La semana próxima también se citarán los decanos de Comunicación para mostrar públicamente su rechazo a la norma.