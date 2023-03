Música, cine y teatro musical son algunas de las propuestas para este fin de semana en la Región de Murcia, que además cuenta con dos nuevos festivales, uno en Murcia y otro en Cartagena. Aquí tienes algunas propuestas para no perderte ningún plan este fin de semana.

Festival NeverDie en Cartagena

En el recinto ferial de Carthagineses y Romanos. Desde las 10:00 hasta las 23:00 horas de este sábado, habrá exhibiciones de grafiti, break dance, deportes urbanos, batallas de freestyle, conciertos... y una amplía oferta gastronómica. En la exhibición de grafiti participarán Soze, Dems, Fresh, Roice, Smote, Zorro, Mer, Toma, Neko o Patron.

Peter Pan, el musical en Murcia

Theatre Properties y el Grupo Eventix han unido fuerzas para traer de nuevo sobre las tablas la historia de Peter Pan, y no lo han hecho de cualquier manera, sino con una aplaudida superproducción que este viernes llega al Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Se trata de un despliegue de grandes dimensiones y recientemente renovado, con la última tecnología en luces, sonido, escenografía y vuelos «para recrear la magia de esta historia legendaria». La representación será ste viernes (20 horas), el sábado (17 y 20.30 horas) y el domingo (12.30 y 17.30 horas). Las entradas están a la venta a partir de 35 euros.

Arranca el festival Sombra

La duodécima edición del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, el Sombra, arranca esta noche en la Filmoteca Regional con la proyección de la película Irati (2023), de Paul Urkijo, que forma parte de la ‘Sección Oficial’ a concurso del certamen de la capital del Segura. El filme será presentado personalmente por Nerea Torrijos, directora de vestuario, y el propio cineasta vitoriano, que debutó en el largo en 2017 con la aclarada Errementari, producida por Álex de la Iglesia, quien también será protagonista del fin de semana. Será este viernes en la Filmoteca Regional, a partir de las 21.30 horas. El precio de las entradas es de 4,5 euros.

MClan actúa en Cieza

El último trabajo en directo de la banda murciana M-Clan hasta la fecha es En petit comité. Aún les quedaba algunas ciudades por presentarlo y este sábado estarán en Cieza, dentro de las actividades por la Floración (17.30 horas, en la Plaza de España). En el concierto que MClan ofrecerán en Cieza, serán anfitriones Lücky Dückes, quinteto indie rock local cuyo nuevo y flamante EP se titula La teoría del todo.

Cerveza en Murcia en Beer in the River

La primera edición de Beer in the River, una feria-festival que tendrá lugar del 17 al 19 de marzo en la Plaza Teniente Flomesta y que no solo permitirá a los asistentes degustar diferentes variedades de cerveza a cargo de pequeñas marcas, sino también disfrutar de una cuidada selección de bandas que actuarán en el ‘Jardín Chino’ del paseo del río Segura con el objetivo de amenizar la cata. Puedes consultar aquí todas las actividades.