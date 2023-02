Ante la realización de cualquier reunión anual de propietarios en una comunidad, lo que conocemos como junta de vecinos, es necesario recordar que miles de viviendas, urbanizaciones y edificios de nuestro país tienen instaladas puertas de garaje que no cumplen con la normativa legal de Marcado CE, así mismo no realizan los mantenimientos preventivos obligatorios. Lo que puede conllevar consecuencias económicas muy graves para la comunidad, sobre todo en caso de accidentes.

El Marcado CE, un sello indispensable

Para poder comercializarse en la Unión Europea, muchos productos deben llevar obligatoriamente el Marcado CE, que demuestra que el fabricante ha evaluado el producto y que cumple unos requisitos mínimos de seguridad.

El Marcado CE de puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, es obligatorio desde el 1 de mayo de 2005, siendo de aplicación tanto a las puertas de accionamiento manual como las motorizadas, ambas consideradas como ‘productos de la construcción’ y, como tales, están obligadas a cumplir las disposiciones europeas aplicables. Las puertas motorizadas también son consideradas ‘máquinas’ y, por tanto, están sometidas a las disposiciones europeas relativas a las máquinas, la cual exige que lleven el marcado CE desde el 1 de enero de 1995.

El gran desconocimiento sobre la correcta aplicación del Marcado CE provoca que, actualmente, la gran mayoría de estas puertas no cuenten con su preceptivo Marcado CE y por lo tanto, incumplan las condiciones de seguridad.

¿Qué requisitos deben cumplir las puertas de garaje?

El propietario -en este caso, la comunidad de vecinos-, es el responsable directo ante cualquier problema o accidente que surja con la puerta del garaje, por lo que para asegurar el correcto funcionamiento de la misma y prevenir riesgos, debe de asegurar que ésta cumple con la ley a través de dos requisitos obligatorios: el Marcado CE y los mantenimientos periódicos de la puerta, que deben ser realizados por una empresa autorizada con personal cualificado que cumpla con las exigencias técnicas de la legislación.

Cuando el cliente adquiere una puerta nueva, es el fabricante el que le debe justificar a través de la documentación (Marcado CE, declaración de prestaciones y libro de mantenimiento), que la puerta está aprobada. Y en el caso de que tengamos una puerta ya instalada, es una empresa especializada la que debe hacernos una adaptación a la normativa y justificarnos esa adaptación a través de la documentación.

¿Qué problemas suelen tener los propietarios en caso de accidente?

En caso de accidente con la puerta del garaje, la responsabilidad recae sobre el propietario de la misma (la comunidad de vecinos), y debe de responder de las consecuencias que se produzcan según lo establecido en el Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal.

Por ejemplo, cuando un vehículo colisiona contra la puerta del garaje, la compañía aseguradora puede comunicar que no cubre los costes debido a que la puerta no está homologada (no tiene el Marcado CE ni los mantenimientos). En este caso, es la comunidad quien debe responder de la cuantía total, y en caso de haber personas dañadas, estas cantidades pueden ser inasumibles.

Por eso, es fundamental concienciar a los Administradores de Fincas de la obligación de informar a sus comunidades de vecinos de realizar los mantenimientos preventivos por empresas especializadas en puertas automáticas capacitadas para asesorar.