A no ser que los secretarios judiciales alcancen un acuerdo con el Ministerio en la reunión que mantienen este viernes por la mañana, se suspende el juicio por el caso Novo Carthago, informa el TSJ de Murcia.

Las partes ya han sido avisadas y solo en el caso de que se desconvocara la huelga podría celebrarse la vista, que en teoría iba a comenzar el lunes, día 27.

Después de que el pasado viernes el encuentro, que duró 15 horas, no llegara a buen puerto y no hubiera un pacto, hoy, en teoría hasta el mediodía, habrá una nueva oportunidad en la sede del Ministerio de Justicia. La última reunión, la del jueves pasado, la convocaron a las cinco de la tarde y no terminó hasta el viernes por la mañana. Para nada.

El macrojuicio de Novo Carthago iba a arrancar 17 años después del inicio de las investigaciones para esclarecer las irregularidades que rodearon la recalificación de terrenos para el proyecto urbanístico. Se sentarán en el banquillo dos exconsejeros del Gobierno regional del PP, Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, junto a otros seis ex altos cargos.

Se les acusa de haber recalificado de manera irregular terrenos de la franja del Mar Menor para construir un gran complejo residencial con unas 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf. Según el fiscal, Cerdá, único de los dos que se enfrenta a pena de prisión (3 años y medio), "a instancias del Ayuntamiento de Cartagena", ordenó a sus subordinados "manipular" el Plan de Ordenación de Recursos Naturales para construir donde estaba prohibido.

Qué piden los secretarios judiciales

Lo que quieren los secretarios judiciales es cobrar más porque, explican, desde hace más de una década asumieron competencias que no se les están abonando. En concreto, piden una adecuación salarial respecto a las funciones que han adquirido desde 2009 y que antes correspondían en exclusiva a los jueces.