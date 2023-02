El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, y el Colegio Oficial de Psicología Región de Murcia (Coprm) para poner en marcha un proyecto piloto de actuaciones dirigidas a la detección de alumnado en riesgo psicológico y social.

Seis orientadores pertenecientes a los servicios de orientación educativa y que actualmente están destinados en centros sostenidos con fondos públicos, con titulación de grado y licenciatura en Psicología, recibirán formación del Colegio Oficial de Psicología en la realización de actuaciones y medidas para la mejora del bienestar mental y social del alumnado.

Las actuaciones se realizarán, de manera experimental, en centros de Infantil y Primaria, así como en centros de Enseñanza Secundaria, donde se desarrollarán programas de atención integral que produzcan mejoras en el bienestar psicológico y en el rendimiento educativo de los menores a lo largo del tiempo.

Los destinatarios de las medidas de atención psicológica y social serán el alumnado, las familias y el profesorado de los centros educativos seleccionados para el programa experimental.

Los orientadores que participen en el programa tendrán que realizar, junto con los tutores, la detección de posibles alteraciones psicológicas con la finalidad de prevenir y detectar de forma temprana indicadores riesgo en el alumnado, desarrollar programas para la mejora de la atención psicológica y social de los estudiantes, en colaboración con el profesorado y las familias, y coordinar sus actuaciones con otros servicios externos (IMAS, servicios sanitarios, servicios sociales).

Además, el Colegio de Psicólogos colaborará en programas formativos destinados a la comunidad educativa a través del Centro de Profesores y Recursos, AMPAS o seminarios de formación en centros.

Promover la vacunación

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado el convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y el Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia, para que este sector promueva la vacunación frente a la gripe y la covid en la población de 60 años o más de los municipios de Yecla y Jumilla.

Así, la Comunidad elaborará junto al Colegio dípticos informativos que estarán a disposición de los ciudadanos en las farmacias, y en los que se detallará el programa de vacunación del Servicio Murciano de Salud y la importancia de sumarse a él. Previamente, la Comunidad realizará una sesión formativa para todos los farmacéuticos participantes.

Los objetivos de este convenio son que las personas más vulnerables a la gripe y la covid conozcan las campañas de vacunación del Servicio Murciano de Salud, disminuir lo máximo posible la incidencia de dichas enfermedades en estos grupos diana de 60 años o más, y contribuir a reducir el impacto sobre la presión asistencial en hospitales.

Ortuño: "El agua desalada no es la solución"

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha dicho este jueves durante la presentación de los acuerdos del Consejo de Gobierno que "el agua desalada no es la alternativa y no es la solución", y ha afirmado que desde la Comunidad "vamos a seguir defendiendo la vigencia del trasvase Tajo-Segura". En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Ortuño ha indicado, a preguntas de los periodistas, que el Ejecutivo murciano utilizará para ello "todas las herramientas" a su alcance, tanto de carácter social, como judicial y legislativo. "El agua desalada no es la solución y nosotros vamos a seguir reivindicando y defendiendo una infraestructura fundamental como es el trasvase Tajo-Segura", ha agregado el dirigente regional.

El portavoz del gobierno regional también ha criticado la falta de transparencia, "soberbia" e "ineficacia" con las que, en su opinión, el Ejecutivo central está gestionando los fondos europeos de recuperación, y ha denunciado la ausencia de respuesta ante los proyectos presentados por la comunidad autónoma a esas ayudas. Ortuño ha respondido así a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre la visita de la delegación del Parlamento Europeo para analizar la gestión que España está haciendo de los fondos Next Generation.

Según ha criticado, el Ejecutivo murciano se ha dirigido hasta en seis ocasiones a la administración central para presentar y reiterar las actuaciones que se consideran prioritarias para la Región de Murcia, pero siempre "ha recibido la callada por respuesta".

Ortuño ha denunciado también que la Región de Murcia está "cansada" de ser siempre "la última de la fila" en los repartos de fondos por parte del Estado, ya que se trata de la comunidad con peor financiación autonómica y la segunda que menos fondos covid recibió.

"Ahora estamos también en el vagón de cola en el reparto de fondos europeos", ha denunciado.

Preguntado también sobre el planteamiento del Ministerio de Transición Ecológica para subvencionar el precio del agua desalada, Ortuño ha advertido de que ese recurso "no es la alternativa y no es la solución", por lo que el Ejecutivo regional continuará defendiendo la vigencia del trasvase del Tajo al Segura con todas las herramientas jurídicas, administrativas y políticas a su alcance