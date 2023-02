El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha criticado duramente al PP por el Decreto nº 129/2022 por el que se aprueba el Reglamento de la ECARM (Entidad Colaboradora de la Administración Agraria de la Región de Murcia), que ya está fiscalizando a través de varias consultoras la labor de los agricultores y ganaderos. Tal y como se refleja en el BORM, la Dirección General del Agua lleva a cabo un “control” de zonas “vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario”, manifestando que estos profesionales deben cumplir con los “requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad”, así como que poseen “la documentación que así lo acredita”.

En relación a dicho Decreto ley, Antelo no ha tardado en defender de nuevo al sector agroalimentario: “Nuestros agricultores y ganaderos tienen que justificar que cumplen las leyes y que no contaminan”, argumentando así que con esta obligación se prostituye la presunción de inocencia y los afectados deben demostrar, previo pago a la ECARM, que no son culpables de contaminación.

Nuevas restricciones

Asimismo, el líder de VOX Murcia ha hecho referencia a las Medidas Cautelares de la CHS, "altamente restrictivas para el control de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y que el Gobierno regional, a través de la Consejería del Medio Ambiente, ha incorporado como obligatorias en el nuevo Plan de Control de Nitratos".

“El PP pretende que agricultores y ganaderos certifiquen hasta el año 2030 que cumplen las normas, convirtiéndose así en enemigo público del campo”.

Por último, José Ángel Antelo ha concretado: “Que nadie cuente con nosotros si estas porquerías del PP no son derogadas”.