El ‘agua para todos’ del PP gana al ‘agua para siempre’ del PSOE en la Asamblea Regional

El Trasvase Tajo-Segura fue este miércoles una vez más el tema central del debate en la Asamblea Regional. El clásico eslogan del PP del ‘Agua para todos’, su bandera desde que se aprobara el Plan Hidrológico Nacional que enterró Zapatero, se enfrentó al nuevo lema del PSOE ante este asunto: ‘Agua para siempre’, que busca garantizar este recurso con independencia de las condiciones climáticas a través de desaladoras. La mayoría que sustenta al Gobierno regional volvió a inclinar la balanza en contra de la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo, que provocará un recorte considerable del Trasvase en los próximos años.

El Partido Popular logró sacar adelante su moción con los votos favorables de todos los grupos, salvo del PSOE y de Podemos Verdes Equo.

Jesús Cano dice que "el Partido Socialista elige que haya 21 milímetros más en la lámina de agua del Tajo a su paso por Aranjuez y 25.000 empleos menos en el Levante"

El diputado regional del PPRM, Jesús Cano, se valió de un estudio de la Universidad de Alicante que dice que el Plan del Tajo «supone hipotecar el futuro de la Región, con un recorte al Trasvase de 110 hectómetros cúbicos, la eliminación de al menos 20.000 hectáreas de regadío y una producción por importe de 122 millones del sector agrícola, que aporta desde el sureste español más de 3.000 millones al PIB de España».

Asimismo, lamentó que «el Partido Socialista, con su voto, elige que haya 21 milímetros más en la lámina de agua del Río Tajo a su paso por Aranjuez y 25.000 empleos menos en el Levante».

El viceportavoz del PSOE en la Asamblea, Alfonso Martínez Baños, se preguntó «qué haremos cuando no haya agua para trasvasar», y mencionó un estudio de la UCAM y la UMU que alerta de que solo se podrá seguir enviando agua al Segura durante veinte años más. «Siguen anclados en la pancarta del ‘Agua para todos’ y nosotros defendemos el agua para siempre», les dijo.

Helena Vidal (Verdes Equo) intervino por primera vez: "La aportación de agua va a reducirse; esto es ciencia, no fanatismo"

María Marín, de Podemos, echó en falta más discusión sobre el cambio climático y criticó que el PP hablara sobre este asunto para no tratar temas como «la gente que muere en las listas de espera o esperando la Dependencia», entre otros. Helena Vidal, de Verdes Equo, se estrenó en el turno de palabra y recordó que «la aportación del agua no está garantizada; al contrario, hay una tendencia hacia su reducción debido al cambio climático. Esto es ciencia, no fanatismo».

Ana Martínez Vidal, de CS, apoyó la moción del PP, pero criticó el «teatrillo populista al que nos tienen acostumbrados»; mientras que el expulsado de Cs Francisco Álvarez lamentó acusó al PSOE de «mentir para justificar sus sumisión» a Sánchez. Por su parte, Pascual Salvador, de Vox, criticó el «plan del ecologismo radical» seguido por el PSOE, mientras que el diputado Juan José Liarte (díscolo de Vox) subrayó que la desalación, «en la situación en la que se encuentra, no es salida suficiente».