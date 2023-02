Reservas bajas por falta de lluvias y un Trasvase Tajo-Segura a punto de cerrar. La situación a finales de 2019 no era muy distinta a la que se vivió hace pocos meses, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó tres envíos de agua al Segura sólo para consumo humano (septiembre a noviembre), dejando al regadío de la Región de Murcia sin recursos porque no había volúmenes suficientes en los embalses de Entrepeñas y Buendía. La política que aplicó la ministra Teresa Ribera hace cuatro años es la misma que ahora: aplicar un trasvase cero a la agricultura levantina para no traspasar la línea roja de los 400 hm3 en la cabecera del Tajo, porque si no se cerraría el acueducto (nivel 4).

Esta línea de acción ha sido respaldada por la Audiencia Nacional, que en una sentencia reciente ha rechazado el recurso contencioso-administrativo que presentó el Gobierno de la Región de Murcia contra el recorte de agua que se aprobó en noviembre de 2019, cuando sólo se envío 7,5 hm3 para abastecimiento. Además, el tribunal ha condenado a la Comunidad a pagar las costas del proceso judicial. Entonces, los técnicos de la Comisión de Explotación del Trasvase señalaron que podía enviarse al Segura un total de 14,7 hm3 atendiendo a las reservas que había y se preveían hasta final de año, y contando también con las previsiones de lluvia. Sin embargo, Ribera contó con que las extracciones de agua de los dos embalses eran superiores a lo que ambas presas acumulaban mes a mes en aquel periodo, y que el Trasvase estaba en nivel 3, es decir, en situación hidrológica excepcional. Al final, ese noviembre la ministra optó por no mandar más agua que para consumo y no acercar así las reservas al límite del nivel 4. «Perfectamente motivado» Los magistrados señalan que aquella situación del acueducto «exige que la gestión (de trasvases) se realice de manera conservadora». A esto añaden que la orden del Ministerio que aprobó el envío de noviembre de 2019 «está perfectamente motivada» y refleja «claramente la situación hidrológica excepcional de nivel 3». La Audiencia Nacional llega a decirle a la Comunidad que «no justifica la supuesta ausencia de motivación de la resolución impugnada». Por otro lado, el tribunal ve con buenos ojos que deba «destacarse los principios de prevención y precaución que deben presidir la acción de las administraciones públicas» y que, dada la situación hidrológica excepcional del sistema de la cabecera del Tajo, concluyen que el trasvase de 7’5 hm3 para el mes de noviembre de 2019 «cumple las exigencias de motivación». Esta sentencia viene recordar también otras en las que la Audiencia Nacional avaló el recorte al Trasvase por el estado del Mar Menor, al dejar Ribera sin agua para el regadío a principios de 2020 por el estado ecológico de la laguna. Ecologistas critica los recursos de la Comunidad contra los envíos de agua Para Ecologistas en Acción, esta sentencia de la Audiencia Nacional es la «enésima» que dictan los tribunales contra los recursos que presenta el Gobierno regional por los recortes de agua al Trasvase Tajo-Segura. «Otra batalla judicial que pierden y, además, lo más grave es que les condena a pagar las costas del proceso, por lo que repercute a todos los ciudadanos», explican desde la organización. Ponen el acento en que los magistrados señalan la «falta de argumentos» empleados por la Comunidad para recurrir la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica. «La Audiencia Nacional dice en su sentencia que está perfectamente fundamentada la decisión sobre la cantidad a trasvasar». Ecologistas señala que estos recursos atienden políticamente al «relato (de la Comunidad) victimista y llorica que hace ganar votos».