Era su «apuesta personal» y el tiempo le ha terminado dando la razón. El descubrimiento en la Cueva del Arco de Cieza de una gran cavidad con más de 1,5 kilómetros de longitud y con zarpazos de oso cavernario hace unos días abría «una nueva puerta a la prehistoria». Al investigador y arqueólogo Ignacio Martín Lerma (Logroño, 1981) se le sigue «erizando la piel» al recordar el momento en el que encontró este nuevo espacio, que tiene «un grado de preservación excepcional y único en el mundo».

«El motor de todas las cosas que hago es la pasión», dice. Y toda la Región en su conjunto está de enhorabuena por contar con profesionales de su talla y que han logrado situarla en el foco internacional gracias a sus últimos descubrimientos en el enclave del Cañón de Almadenes. Ante esto, él mismo admite que «tener la sensación de haber puesto un granito de arena en la Historia de la Región es algo indescriptible».

¿Por qué es tan conocida la Cueva del Arco?

Está considerada un yacimiento clave para comprender la Prehistoria del sureste al poseer 50.000 años de ocupaciones prehistóricas. La importancia del sitio es evidente desde que, en los años noventa, el Grupo Almadenes descubrió arte rupestre paleolítico en la cavidad. En 2015 fue cuando dio comienzo nuestro proyecto, el cual dirijo junto a Dídac Román de la Universitat Jaume I (Castellón), y que ha confirmado que la cueva sirvió de morada para los primeros humanos modernos e, incluso, para los neandertales.

¿Qué cree que supone el hallazgo de la nueva cavidad?

Abre toda una nueva dimensión de estudios, tanto por la cueva (análisis de formaciones estalagmitas, minerales, corrosiones, etc.), como por el contenido, ya que todo lo que allí aparece, se encuentra totalmente intacto y con un grado de preservación único en el mundo. Eso es lo que hace que cualquier elemento que allí se preserva adquiera un gran interés científico.

¿Y en la parte personal?

Tener la sensación de haber puesto un granito de arena en la Historia de la Región de Murcia es algo indescriptible... Se me sigue erizando la piel. Son muchos años de trabajo y esfuerzo para llegar hasta aquí, pero echo la vista atrás y tras haber realizado este gran descubrimiento, me hace sentir que todo ha merecido la pena.

¿Cómo fue el momento del hallazgo y cómo lo recuerda?

Fue algo impresionante. Te prometo que me sigo emocionando al ver el vídeo del descubrimiento. Aquel subidón de adrenalina será difícil de olvidar. Sabíamos que estábamos viviendo algo que ocurre solo una vez en la vida. Cuando metí la cabeza por el agujero no era para nada consciente de lo que os esperaba: más de 1500 metros de galerías con bóvedas que alcanzan los 20 metros de altura.

¿Qué importancia tiene también el hallazgo también de los zarpazos de oso cavernario en su interior?

Mucha, porque es uno de los primeros indicios que nos indicó la antigüedad de la cueva. El oso cavernario es una especie animal extinta que no es muy común encontrar rastros de su presencia en una zona tan al sur de Europa, ya que siempre lo ubicábamos en latitudes más meridionales o en el norte de la Península. Ahora, con este hallazgo, el dato cambia todo completamente.

«Saber de la Prehistoria es saber de nosotros en el presente e, incluso, en el futuro»

La primera campaña arrancó en el año 2015 y a lo largo de estos años las distintas excavaciones realizadas han ido despertando el interés de la sociedad. ¿Cree que los murcianos sabemos lo que tenemos en la Cueva del Arco?

Quizá en aquella primera campaña que comentas no éramos nadie conscientes de la importancia, pero yo creo que ahora sí. Los ciezanos y las ciezanas se han volcado en todo aquello que tiene que ver con la cueva, la han protegido y la han hecho suya. De hecho, ese cariño ha hecho que yo también me sienta casi ciezano.

Se la conoce también por ‘la catedral del Paleolítico’. ¿Cómo surge esta denominación?

Fue el exministro Manuel Pimentel, un buen conocedor del mundo de la Arqueología, el que la llamó así por primera vez. Vino a grabar un reportaje para su programa Arqueomanía de La 2 de TVE y en cuanto vio la cueva a lo lejos, lo dijo. Desde entonces, muchos medios de comunicación han usado esa nomenclatura por su monumentalidad.

Esto nos da cuenta de la importancia que tiene preservar todo lo que nos rodea y tener también una mayor conciencia ecológica, más que necesaria en estos momentos que estamos viviendo...

Saber de Prehistoria es saber de nosotros en el presente e, incluso, en el futuro. Valorar y conocer el patrimonio es necesario, ya que a diario vemos cómo la cultura siempre queda relegada a un segundo plano. Por eso, ver que esta noticia se ha hecho viral a nivel mundial y que, en diarios nacionales como As haya sido la noticia más vista del fin de semana, me hace no perder la esperanza.

¿Qué ha supuesto para usted la Cueva del Arco en su conjunto?

Un antes y un después. En este proyecto hay mucho de apuesta personal y el tiempo me ha dado la razón. Además, me ha unido muchísimo a la gente que forma el equipo y que nos acompaña a Dídac y a mí en esta aventura, como el grupo espeleológico G.E.C.A. de Cieza o José María Calaforra, uno de los más reconocidos especialistas en cavidades de Europa.

¿Y qué es lo que espera ahora tras el reciente descubrimiento?

Que las autoridades y las instituciones estén a la altura del hallazgo. El único y debe ser apoyado económicamente para poder llevar a cabo un gran proyecto geológico y arqueológico. Hay que apostar más por conocer nuestro pasado, ya que está dando muchas alegrías a la Región.