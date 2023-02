'Casas de ahora y de antes'

Andan los jóvenes desnortados buscando un piso que compartir con la pareja pagándolo a medias, o con tres amigos, o con un primo cualquiera, porque no ganan lo suficiente para alquilar algo e independizarse de sus padres, que, por cierto, están hasta la coronilla de tener al nene o a la nena en casa siendo ya carlancos, y ellos, los hijos, deseando disponer de algo suyo porque siempre soñaron con su independencia y con poder andar por la casa en pelotas sin que nadie les afee su conducta. Lo de los hogares y su alquiler o su compra se ha puesto de una manera que cada vez resulta más complicado independizarse. Nunca ha sido fácil tener tu propio hogar, pero ahora es aún más duro de conseguir que en otras épocas. Con el fin de ofrecer consuelo en tan terrible aflicción a los de esta generación, les voy a hablar aquí hoy de lo que fue para la nuestra, los de mi quinta. Sobre todo, cómo comenzó y cómo vivíamos en aquellos tiempos, desde la Postguerra Civil hasta bien entrados los sesenta.

Casi todos nosotros, los nacidos en ciudades, (lo del campo era peor) cuyos padres no pertenecían al gremio de los estraperlistas, a la nobleza de alta cuna o de baja cama, (esto de la nobleza y la cama, baja o alta, tiene un artículo que alguien debería escribir) o a los que mamaban del Régimen, nuestro hogar ofrecía pocas comodidades en aquellos tiempos. Ni una sola de las casas de la gente sencilla -el noventa por ciento de la población de esta época - contaba con un cuarto de baño en condiciones y una simple ducha. En un libro de Muñoz Molina, El viento en la luna, cuenta cómo se vivía en el campo, y créanme que todavía había menos ‘comodidades’. En general, las casas tenían un retrete, y un grifo en algún sitio donde se lavaba uno por partes (no voy a especificar aquí lo que quiero decir por ‘lavarse por partes’). Me acuerdo muy bien de los baños de los sábados en mi casa cuando éramos pequeños. Mi madre ponía al sol un barreño grande lleno de agua por la mañana para que se calentase. Por la tarde, nos metía allí, nos lavaba con jabón y estropajo para las rodillas y otras zonas más castigadas por la suciedad, y, para acabar, había calentado una olla de agua y la iba mezclando con fría en una jarra y nos la echaba por encima para quitarnos el jabón. Quedábamos limpios como patenas y dispuestos para, al día siguiente, ponernos ‘la ropa de los domingos’ e ir a misa. Esta ropa era inmediatamente guardada bajo llave a la vuelta de la iglesia hasta el domingo siguiente.

En algún lugar de la casa, tanto de campo como de ciudad, había un pequeño espejo colgado con una púa al lado de una leja pequeña con un peine, una botella con brillantina y un frasco de cristal o plástico con colonia Heno de Pravia comprada a granel (¿a que eso de comprar la colonia a granel les sorprende a algunos de ustedes?: «Dame una peseta de colonia’», decíamos en la tienda). La novela de Muñoz Molina cuenta cómo el retrete, en la huerta, estaba fuera de la casa y en invierno daba mucho frío salir cuando había una necesidad. También habla del pestillo de la puerta atado con una cuerda de la que se tiraba desde dentro para abrirla, o de los trozos de papel de periódico usados para el menester correspondiente.

Casi todos nosotros, sin embargo, fuimos accediendo a casas nuevas, con cuarto de baño y comedor-salón. Muchos nos casamos alquilando una casa, pero más tarde conseguimos algunos ahorros y una hipoteca y, emocionados, compramos una. Muchos pudimos mejorar todavía más y conseguir un sitio más amplio. Con cuatro hijos, nosotros accedimos a una casa aún más grande mediante más hipotecas, e incluso vivieron en ella nuestros mayores cuando llegaron a la vejez.

Los mayores ya no están, y los hijos volaron del nido hace tiempo, y, ahora, cuando veo todo el espacio vacío que me rodea, recuerdo aquella casa de mi niñez con su amplia terraza, donde mi madre ponía el barreño al sol para calentar el agua de nuestro baño semanal.