La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha criticado que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, vaya a plantear en el Congreso de los Diputados que se deroguen los planes hidrológicos de cuenca porque entiende que supone vulenar la legislación europea.

Ha señalado que "es un contrasentido impulsar una proposición de ley para reivindicar saltarse las leyes".

"Cada responsable público puede tomar las medidas que considere más oportunas, pero el presidente de la Región de Murcia aparentemente todavía no ha entendido cuestiones que son muy importantes", ha dicho Ribera en Albacete, a preguntas de los medios sobre el anuncio del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de que presentará una iniciativa parlamentaria en la Cámara Baja para que se deroguen los planes de cuenca.

Ribera, que ha inaugurado el IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico, que se celebra en Albacete, ha recalcado : "Las leyes europeas y nacionales están para cumplirlas y es imprescindible velar por el caudal de cada uno de nuestros ríos, más cuando hay cinco sentencias que nos condenan porque el Tajo no lo tenía".

Preguntada por la iniciativa legislativa anunciada por López Miras, que plantea la restitución de las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura establecidas en la denominada ley del Memorándum, la ministra ha aclarado: "Nosotros no hemos dicho que se cierre el trasvase, sino que hay que garantizar, por encima del volumen del agua para el resto de los usos, las exigencias en cantidad y en calidad y el abastecimiento para el agua de boca".

"Hay una interpretación equivocada de las normas", ha considerado la titular de Transición Ecológica, que entiende que "es un grave error obviar que estamos anticipando soluciones", ya que según ha advertido en 2050 las precipitaciones podrían descender hasta un 40 por ciento.

A su juicio, "tiene poco sentido empeñarse en que alguien me dé lo que no existe", ha opinado Ribera, que ha asegurado que "lo mejor para los ciudadanos de Murcia es anticipar aportaciones de agua adicionales por otras vías, impulsar la eficiencia y garantizar una priorización en los usos y un coste razonable para los usos económicos que no deje fuera de mercado a los pequeños agricultores".