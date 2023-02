A sus 25 años recién cumplidos, Juan Carlos Romera ha sido el estudiante de Medicina con mejor nota de la Región de Murcia en la convocatoria MIR de este año 2023 del Ministerio de Sanidad. Su esfuerzo y las interminables jornadas de estudio le han dado sus frutos, situándose en el puesto 54 de los 12.629 aspirantes que se presentaron a nivel nacional al examen el pasado mes de enero. Romera es lorquino y ha estudiado Medicina en la Universidad de Murcia (UMU), convirtiéndose en el primer facultativo de su familia, aunque en ella hay una gran presencia de profesionales sanitarios.

Este martes se conocían las notas del examen MIR, al que se presentó el pasado mes de enero.

¿Se esperaba este resultado? ¿Ser el estudiante murciano con mejor nota de esta convocatoria?

La verdad es que estoy muy sorprendido. El teléfono no paraba ayer de sonar, con mensajes de muchos compañeros felicitándome al enterarse. El whatsapp no ha parado. En los simulacros que hemos estado haciendo tenía un percentil 90, pero en el MIR he superado todos mis récord y me he acercado al 100. Lo cierto es que, como nos decían en la academina, el examen ha sido mi mejor simulacro.

¿Ha sido muy dura la preparación para esta prueba?

Le he dedicado mucho tiempo, todas las horas que nos decían en la academia. Comenzamos a prepararnos en junio del pasado año y el verano fue lo más duro, ya que veía a todos mis amigos en la playa y yo me pasaba el día encerrado en la biblioteca. Las entre 10 y 12 horas de estudio diarias han merecido la pena.

¿Logró contener los nervios durante el examen?

En el examen no estabamuy nervioso, no suelo ponerme nervioso.

¿Qué especialidad va a elegir?

Aún no tengo clara la especialidad, pero sí tengo tengo claro que me quiero quedar en Murcia. Estoy dividido entre Neurología y Dermatología. La primera me gusta porque me parece muy interesante y me gustó mucho durante las prácticas, mientras que Dermatología es una especialidad con buena calidad de vida, por lo que también me la estoy planteando. Ahora iré por los servicios a preguntar.

¿Tiene preferencia por algún hospital dentro de la Región de Murcia?

Me gustaría el Reina Sofía, ya que estuve allí haciendo las prácticas de Neurología en sexto y estuve muy a gusto, hay un equipo de médicos muy implicado y me gustó mucho. Pero también en el Reina Sofía me han hablado muy bien del servicio de Dermatología.

¿Por qué decidió estudiar Medicina? ¿Hay médicos en su familia?

No tengo médicos en la familia, pero sí que por la parte materna hay varios que son sanitarios. Tres de los seis hermanos de mi madre son enfermeros, por lo que la rama sanitaria siempre me ha llamado la atención. Ni tan siquiera en 'Selectividad' tenía Medicina en la cabeza, pero sí sabía que iría por este ámbito.

¿Qué le han dicho en su familia?

Mi familia está muy orgullosa. Soy el menor, mi hermano mayor hizo Ingeniería Química, y la verdad es que no me esperaba esta nota y estar entre los primeros de España.