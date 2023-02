A juzgar por la rueda de prensa ofrecida por el secretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP regional, Joaquín Segado, ayer en el Comité de Dirección del partido no se habló del acto de Vox en Murcia del domingo ni de los ataques continuos que su presidente nacional, Santiago Abascal, vertió sobre los populares.

«¿Por qué no desarrollaron antes los anteriores gobiernos populares?», se preguntó sobre el Plan Hidrológico Nacional. «El Partido Popular es el PSOE con diez años de retraso», dijo, porque entiende que el PP ha asumido la legislación de género, la agenda 2030 y la emergencia climática. «Frente al peor gobierno de los últimos 80 años solo está la nada del PP», sentenció.

El PP, como el que oye llover, no cayó en las provocaciones y se centró en su clásico enemigo, el PSOE. Segado sí que criticó a la ministra socialista de Ciencia, Diana Morant, por venir «señalando a los agricultores, mientras no sabe dónde está el Mar Menor», aseguró. Además, sentenció que «el Gobierno de España ha abandonado el Mar Menor». La dirigente socialista, durante su visita a Molina para clausurar la convención municipalista de las Juventudes Socialistas, reiteró que la contaminación de la laguna salada se debe a la agricultura ilegal y que «el populismo no lo arregla».

«Las declaraciones de intenciones están muy bien y quedan muy bonitas en titulares pero hay que descender y hablar de acciones concretas», señalan desde el PP. «No necesitamos un Gobierno de España que en sus visitas a la Región solo venga a confrontar, sino que traiga soluciones a los problemas que genera Pedro Sánchez», denunció Segado.

Sobre el Trasvase Tajo-Segura, el también portavoz del Grupo Popular en la cámara murciana destacó que, mientras que el presidente de la Comunidad comparecerá este miércoles, a petición propia, en la Asamblea para informar de las acciones que se están llevando a cabo con el objetivo de «parar el salvaje recorte», el delegado de Gobierno, José Vélez, «es incapaz de ponerse del lado de los intereses de los ciudadanos de la Región y prefiere seguir en esa especie de vasallaje que tanto está perjudicando a nuestra tierra».

En este sentido, Segado manifestó que «el Trasvase Tajo-Segura forma parte de nuestra identidad y no vamos a permitir su cierre».

Criminalidad

Por otra parte, el PP volvió a poner sobre la mesa los datos de criminalidad para acusar a Vélez de «mentir a todo el mundo para taparle las vergüenzas a Sánchez».

«Los socialistas han maquillado los datos de criminalidad a su antojo», denunció el secretario, remarcando que en la Región de Murcia ha aumentado en un 20,6% en 2022 (de enero a septiembre) en comparación a 2021. «No lo decimos nosotros, sino el propio Ministerio de Interior: somos la tercera comunidad en la que más ha crecido la delincuencia en un 8,6 y en la que más ha crecido la ciberdelicnuencia en un 163%».