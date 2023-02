El número de pacientes que esperan para una prueba diagnóstica y no tienen fecha asignada se ha disparado en el último año en el Servicio Murciano de Salud (SMS) hasta cerca del 78% del total, lo que viene a decir que sólo dos de cada diez saben cuándo tendrán que ir a su centro sanitario para someterse a una prueba médica indicada por su facultativo. Las esperas médicas han seguido creciendo en el último año, según las últimas cifras publicadas por Murciasalud, lo que supone un deterioro en la atención para pacientes y profesionales.

La Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM) recuerda este lunes que en diciembre del 2022, el 78% (77,85) de los pacientes que forman parte de la lista de espera para pruebas diagnósticas están pendientes de cita (veinte puntos más que en diciembre del 2021). En la lista de espera de consultas de especialista el 27% no tiene fecha asignada, cuatro puntos más que en diciembre del 2021. Se mantienen las grandes diferencias por áreas sanitarias, "lo que hace poco fiables los datos presentados". Por lo que señalan que "parece muy probable que si todos los pacientes tuvieran fecha asignada los tiempos de espera serían muy superiores", lo que indica que "no hay trasparencia cuando los datos aportados no reflejan la realidad de la situación".

Los responsables de la ADSP recuerdan que en febrero de 2018, el director gerente del SMS, Asensio López, dictó una instrucción para mejorar la continuidad asistencial entre Atención Primaria y Especializada en la que se indicaba que "ningún paciente debe quedar sin incluir en agenda cuando se solicita una cita, tanto de primeras consultas como de sucesivas y de pruebas complementarias, debiendo las agendas estar abiertas de manera permanente”, pero afirman que "lejos de mejorar el cumplimiento de dicha norma, durante 2022 ha empeorado gravemente".

La asociación ha elaborado un informe en el que destaca "la poca fiabilidad de los datos y las grandes diferencias por áreas sanitarias" debido a que el 78% de los pacientes en espera de una prueba complementaria están pendientes de que se les asigne cita y el 27% para primera cita de especialidad. Estos altos porcentajes hacen muy probable que los tiempos de espera estén muy infra estimados. La diferencia en porcentajes de pacientes pendientes de cita tanto para consultas de especialistas (el 1% en Vega Media y Murcia Este y el 81% en el Mar Menor) como para pruebas complementarias (el 54% en Vega Alta y el 88% en Lorca) hace poco fiables las comparaciones entre áreas, explican desde la ADSP-RM.

Con la información disponible existen grandes diferencias entre áreas de salud.

En el tiempo de espera quirúrgico (rango 57-146) se supera el umbral de los 100 días de media. En las consultas de especialidad (rango 46-212) también se superan los 100 días (103 días de espera media), mientras que en la lista de pruebas diagnósticas (rango 15-43) con una media regional de 28 días, "los datos carecen de fiabilidad al haber un 78% sin cita asignada y al existir inconsistencia en su cálculo".

En diciembre del año 2022 hay 221.645 pacientes incluidos en alguna de las tres listas de espera. En el periodo transcurrido entre diciembre del 2021 y diciembre del 2022 se ha producido un aumento importante de pacientes en lista de espera quirúrgica (de 24.892 a a 30.383), lista de espera en Consultas de especialista (de 106.428 a 123.673) y menor en la lista de espera pruebas diagnósticas (de 67.070 a 67.589). Este incremento se ha traducido en un aumento del tiempo de espera en cirugía (de 93 a 100 días) o en la consulta de especialidades (de 91 a 103 días de espera media). El porcentaje de pacientes con esperas superiores a 150 días en la lista de espera quirúrgica ha pasado del 16% al 23%.

El porcentaje de pacientes con más de 30 días en lista de espera de pruebas diagnósticas es desde diciembre del 2021 superior al 80%. El porcentaje de pacientes con más de 50 días de espera en consultas de especialidades se ha mantenido en el 82% sin grandes variaciones.

De los 135.557 pacientes con fecha asignada, 93.278 superan los límites máximos establecidos en el decreto 25/2006, 7.161 en cirugía (23% más de 150 días), 73.960 en consultas (82% más de 50 días) y 12.157 en pruebas diagnósticas (81% más de 30 días). Un número indeterminado de pacientes sin fecha asignada pueden también superar estos límites.

Espera en Atención Primaria

Los portavoces de la ADSP consideran que "es necesario que se proporcionen datos sobre tiempo de espera en Atención Primaria, salud mental (para Psiquiatría de adultos, psiquiatría infanto-juvenil y diferenciada para psicología) y fisioterapia.

"Exigimos al SMS que cumpla con su propia normativa y acabe con la situación de decenas de miles de pacientes en espera pendientes de cita durante semanas y meses, evitando la incertidumbre y sufrimiento que ello conlleva".

El informe incluye una serie de propuestas de mejora y aprovechan para hacer un llamamiento a la Consejería para una mayor transparencia informando de los tiempos de espera reales y actualización de datos del observatorio de resultados sin más demoras.