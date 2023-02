Jesús García Castillo, investigador del IMIB-Pascual Parrilla, ha sido galardonado con el Premio ‘Ilustre Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia’, concedido por la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia por su trabajo de investigación que desvela nuevos mecanismos moleculares cuya alteración o mal funcionamiento provocan la aparición de la Disqueratosis congénita. Esta es una enfermedad rara hereditaria que produce fallos en la médula ósea y que, en algunos pacientes, desemboca finalmente en tumores de la sangre o leucemias.

Los pacientes de Disqueratosis presentan mutaciones en los componentes del complejo de la telomerasa, la enzima responsable de mantener la longitud de los telómeros o extremo final de los cromosomas. Los investigadores han comprobado que uno de estos componentes, TERC, es capaz de controlar los mecanismos moleculares y celulares que regulan la aparición de nuevas células sanguíneas mieloides, que ayudan al sistema inmune del organismo a combatir las infecciones.

Las mutaciones que aparecen en esta molécula provocan que estos mecanismos de control funcionen mal, no se produzca una correcta regulación de este proceso y que los pacientes enfermen.

El trabajo, titulado ‘Telomerase RNA recruits RNA polymeraseII to target gene promoters to enhance myelopoiesis’, se publicó en el año 2021 en la prestigiosa revista internacional ‘Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America’ (PNAS), y se ha realizado en el laboratorio Telomerasa Cáncer y Envejecimiento, que dirige la Dra. María Luisa Cayuela en el IMIB. Ha contado además con colaboraciones de equipos de la Universidad de Harvard en Boston y del Instituto de Investigación en Leucemias Josep Carreras de Barcelona.

Estos hallazgos son la base para que el grupo de la Dra. Cayuela continúe trabajando en el diseño de nuevas terapias que se puedan usar en el tratamiento de la Disqueratosis congénita.

En esta línea, los investigadores están desarrollando una serie de compuestos que podrían activar este proceso de generación de nuevas células mieloides en la médula ósea de los pacientes, y de esta forma combatir la enfermedad. Estos compuestos se encuentran en una fase preclínica de investigación, a la espera de que en un futuro cercano se puedan comenzar ensayos clínicos. Todo ello, con el objetivo de aplicarlos en la práctica clínica y mejorar de esa forma los tratamientos para estos pacientes.