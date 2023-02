El pequeño murciano continúa viviendo episodios emocionantes. Hace pocos días, la familia recibió una gran noticia: Julián Cayetano asistirá a un entrenamiento de su club favorito, el Real Madrid, y conocerá a algunos de los jugadores de la plantilla.

La noticia llegó a su padres de manera inesperada. A través de una empresa, encargada de organizar este tipo de eventos, el pequeño, que el pasado lunes regresó a casa después de una larga estancia en el Virgen de la Arrixaca debido a un tumor cerebral, viajará a Madrid con el visto bueno de sus médicos para cumplir uno de sus sueños: acudir a las instalación del club madridista.

No obstante, la cosa no acaba ahí. Hace pocos días, recibió un mensaje de apoyo del presidente nacional del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo en el que, además de desearle una pronta recuperación, le invitó a disfrutar de un partido del Real Madrid en el palco del Santiago Bernabéu.

Una gran ilusión

Desde que el máximo deseo de Julián fue revelado a los medios, hablar con su ídolo Cristiano Ronaldo, ha recibido el apoyo de un gran número de deportistas, como Carlos Alcaraz o Alejandro Valverde, y figuras públicas como el Rey Felipe VI o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Su estado

Aunque los doctores hayan dado el 'ok' para que Julián realice todas estas actividades, no hay que olvidar que el pequeño continúa en un estado delicado. No obstante, la familia, que se muestra muy unida, no pierde la fe y aguarda la esperanza de un nuevo tratamiento que mejore la situación actual.

La gran reunión

Los padres están organizando un gran evento en su casa de Beniaján, en el parque que hay al lado del supermercado Dumbo, en el que están invitados todos los niños del municipio y alrededores. Será el domingo, día 19 a las 12.00 horas, cuando Julián saldrá escoltado por la Guardia Imperial de Star Wars de su balcón para saludar y agradecer a todos los asistentes.