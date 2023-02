El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) teme que si el paro indefinido de los letrados de justicia, (este viernes se cumplen ya trece días), se prolonga mucho más tiempo se llegue a una situación de colapso que haga inmanejable la recolocación en la agenda de las actuaciones judiciales que se han tenido que aplazar, más de 5.000 según los últimos datos ofrecidos a esta Redacción por fuentes judiciales.

Al parón circunstancial de los letrados se une, según el TSJ, «los problemas estructurales» que ya sufría la Administración de Justicia regional, «donde la falta endémica de unidades judiciales, muy por debajo de las necesidades, ha generado una sobrecarga de las agendas de señalamientos, las cuales, ya antes de la huelga, acumulaban retrasos que variaban según las distintas jurisdicciones y partidos judiciales».

A este déficit también se refirió ayer el juez decano de Murcia, Lorenzo Hernando. «Existe una notable falta de jueces en Murcia en relación al resto de España, y las agendas están muy cargadas, es decir, se está señalando para 2024 y 2025, y antes de esa fecha, si no hay un refuerzo, no se puede señalar porque no hay hueco», señala el magistrado.

Lo mismo sostiene Francisco Cano, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV) en Murcia, que sostiene que este problema viene generado «por la propia naturaleza del déficit estructural» del sistema judicial en la Región, «más que por la huelga de los letrados; las administraciones tienen que entender que la maquinaria de la justicia no puede absorber todo lo que entra»

Los servicios mínimos garantizan, entre otras, las causas penales con presos y los casos de violencia machista

Ante este panorama, la Sala de Gobierno del TSJMU, presidido por Miguel Pasqual del Riquelme, se reunió ayer y acordó un paquete de medidas y acciones encaminadas a paliar los monumentales retrasos que se avecinan, algunos podrían conllevar más de un año.

La primera medida acordada es reclamar al Ministerio y al Consejero General del Poder Judicial que, una vez haya quedado determinadas las necesidades de reseñalamiento de las actuaciones suspendidas, impulse medidas de refuerzo o autorrefuerzo externo, entre ellas, «la posibilidad de adscripción excepcional de magistrados suplentes y jueces sustitutos».

Además, el acuerdo del TSJ pide que este incremento de personal afecte de manera preferente a aquellos órganos judiciales y partidos que hayan sido identificados como los que presenten más problemas de agenda para las nuevas convocatorias de las actos aplazados, «de forma que asuman en exclusiva la celebración de dichas actuaciones, previa aprobación por la Sala de Gobierno».

Para tener claras las necesidades que habrá que solventar, el TSJ también ha acordado pedir a los jueces decanos de los once partidos judiciales de la Región que, en los diez días siguientes a la finalización de la huelga, se remita a la Sala de Gobierno un informe con el número de juicios suspendidos, las agendas de señalamientos de cada órgano , las medidas que se adopten «para el más inmediato reseñalamiento» de las suspensiones y los refuerzos que se consideren convenientes. Con esta información, la Secretaría de Gobierno elaborará un estudio de los tiempos de tramitación necesarios para recolocar las actuaciones.

Además, el TSJ también va a elaborar un borrador con recomendaciones y buenas prácticas que puedan guiar una actuación coordinada para las reasignaciones de los juicios, vistas y demás actos. Este borrador, detallan fuentes judiciales, deberá contener «la recomendación de que de priorizar los retrasos ocasionados por la huelga.

Por otra parte, el TSJ está valorando la posibilidad de dictar una instrucción para instalar la práctica «de que en lo sucesivo no se completen las agendas de señalamientos más allá de un período, que podría estar en torno a los seis meses, que permita no tener comprometidas las agendas más allá de dicha fecha». Con esta medida, este órgano judicial pretende permitir en el futuro «una gestión más flexible de situaciones en las que sea necesario el reseñalamiento masivo de actuaciones judiciales», como acontece ahora con la huelga de letrados, pero que también se produjo con ocasión de la pandemia o con las eventualidades derivadas del cambio de sedes judiciales, la creación de nuevos órganos judiciales, o la adscripción de refuerzos adicionales en órganos judiciales. Los miembros de la Sala de Gobierno también quisieron reseñar en su acuerdo que lamentan que «miles de ciudadanos y profesionales se hayan visto afectados en sus legítimas expectativas de ser atendidos en las fechas para la que fueron convocados».

Cabe destacar que, como en cualquier otra huelga, hay una servicios mínimos que están protegidos. Los servicios esenciales que está garantizados son, entre otros, los juicios penales en aquellas causas con presos, las medidas cautelares por la necesidad de una pronta resolución, la actividad de los juzgados de guardia, las actuaciones vinculadas a la violencia de género y los menores o los procedimientos para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.

"Lamentamos el perjuicio, pero solo hay un culpable: el Ministerio"

Los representantes de los letrados de justicia lamentan los perjuicios que ha causado y va causar la huelga indefinida a los ciudadanos. «Somos un cuerpo que ha trabajado siempre en silencio, a la sombra, y con más o menos acierto, siempre hemos estado al pie del cañón», señala la delegada territorial de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), María del Mar Garcerán, que recuerda que todo el trabajo que se ha suspendido se está acumulando y que serán los letrados los que tendrán que sacar adelante «lo que hemos parado». Para Garcerán el único y el último responsable de esta situación es el Ministerio de Justicia «porque nos ha obligado a llegar a esta situación extrema que no le gusta a nadie, porque no ha cumplido con ninguno de los acuerdos a los que se comprometió».

El Ministerio de Justicia dejó por escrito en abril de 2022 que se comprometía, entre otros puntos, a impulsar ciertas mejoras retributivas y estatutarias, a definir y concretar la carrera profesional del cuerpo de letrados, a actualizar el reglamento orgánico y a incluir las particularidades de estos funcionarios en el régimen de riesgos laborales del Ministerio. La delegada territorial de UPSJ recuerda que gracias a este compromiso, se desconvocaron las movilizaciones y las jornadas de paro en abril del año pasado.

«Esos acuerdos no se han cumplido después de casi un año, y por eso estamos de huelga definida; no es que queramos negociar, lo que queremos es que se ejecute los que ya se había negociado y acordado», señala Garcerán, que lamenta que tras tanto tiempo el Ministerio no se haya reunido con el Comité de Huelga para retomar las conversaciones. Cabe destacar que este sindicato se reunió ayer con el delegado del Gobierno, José Vélez, para informarle del conflicto y del origen de la huelga. «Se ha ofrecido a ayudar en la medida de sus posibilidades, y nos ha manifestado que ve coherente que si se han llegado a unos acuerdo, esos acuerdos deben de cumplirse».