Al menos 25 discotecas y 180 bares que ahora componen la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) tendrán implantado antes de las Fiestas de Primavera un protocolo sobre violencia sexual que sensibilizará y formará a los trabajadores para que sepan actuar ante una agresión, informó ayer la consejera de Política Social, Familias e Igualdad tras una reunión con el presidente de la patronal de la hostelería, Jesús Jiménez.

Según ha podido saber esta Redacción, una de las medidas que contemplará el protocolo que se está impulsando desde Igualdad es que los locales deberán disponer de una zona segura a la que llevar a las mujeres que denuncien haber sufrido una agresión sexual.

Asimismo, el personal trabajador recibirá una formación para poder atender a las mujeres que estén pasando por esa situación de crisis. En torno a unas 900 personas están empleados en los más de 200 establecimientos que forman parte de HoyTú; no obstante, al texto podrán adherirse todos aquellos locales que lo deseen para actuar ante cualquier tipo de agresión sexual, como son comentarios sexistas, tocamientos no consentidos o agresiones sexuales, de manera que establecimientos que lo implementen recibirán un sello que les acredite como espacio libre de violencia machista.

Sobre las herramientas que se les facilitará durante la formación a los trabajadores del ocio nocturno, Conchita Ruiz adelantó que se les trata de «materiales de prevención, un manual de buenas prácticas, y toda la información sobre los recursos que existen para que cuando las víctimas sufran una agresión de este tipo, estén lo más protegidas posibles». Además, esta iniciativa tendrá el propósito de «sensibilizar y formar al sector, para que sepa exactamente cómo intervenir».

Aún se están recibiendo las aportaciones de los hosteleros para alcanzar el «máximo consenso posible», explicó la responsable de Igualdad en una rueda de prensa posterior al encuentro. Desde el Gobierno regional prevén que «el protocolo esté finalizado antes de que termine febrero, por lo que se podrá impartir la formación durante el mes de marzo, de manera que se pueda implantar el protocolo antes de las Fiestas de Primavera». Asimismo, la Consejería llevará a cabo una campaña para difundir el protocolo y buscará el máximo número de adhesiones entre el sector hostelero.

En plena polémica por la inminente revisión de la ley conocida como del ‘solo sí es sí’, el Gobierno murciano remarca que este protocolo no viene motivado por la norma del Ministerio de Irene Montero, «sino que se viene trabajando en el Cavax, junto con la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, desde antes del verano, —de forma previa a la publicación de la ley—».

Caso Dani Alves: El protocolo puede ser crucial para la defensa de la víctima La presunta agresión sexual del exfutbolista del FC Barcelona a una joven en una discoteca de la ciudad condal ha disparado las alarmas en el sector del ocio nocturno, precisamente después de comprobar cómo sí que funcionó el protocolo ‘No callem’ contra la violencia sexual al que estaba adherido el local. En ese caso, los vigilantes de seguridad se dirigieron a la joven cuando, afectada, salía del local. No le preguntaron detalles de lo ocurrido ni la dejaron sola, sino que esperaron a la llegada de los Mossos d’Esquadra, a quienes los responsables del establecimiento llamaron rápidamente. La joven fue conducida esa misma madrugada al hospital para ser examinada. Muchos de las pruebas que tuvo en cuenta la jueza para ordenar el ingreso en prisión de Alves fueron los indicios que apuntaban a que el relato de la víctima era creíble, y para esto fue determinante la actuación de la discoteca la noche en que se produjeron los hechos.

186 atendidas en el Cavax

En el mes de julio, una chica de 18 años de edad sufrió una agresión sexual tras salir de una fiesta en una discoteca en el municipio de San Javier. El sospechoso fue arrestado por la Guardia Civil y trasladado a dependencias del Cuerpo para ser interrogado. También ese año el jefe del Grupo de Menores de Murcia desveló a esta Redacción que dos individuos se aprovecharon de que una menor de 17 años tenía mermadas sus facultades por el consumo de alcohol para forzarla. Por suerte, una foto de esa noche en la discoteca delató a los violadores.

Son solo dos casos del año pasado. La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad recuerda que en 2022 fueron atendidas un total de 186 mujeres por agresión sexual en el Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales (Cavax) de la Región de Murcia.