La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, Ucomur, arranca un nuevo ciclo de conferencias y charlas enmarcadas dentro de sus tradicionales cafés cooperativos. El primer encuentro del año estará protagonizado por la Doctora en Educación y Psicología e investigadora, Catherine L’Ecuyer, bajo el nombre ‘Conversaciones con Catherine L’Ecuyer. Dudas y certezas sobre la educación’. La cita tendrá lugar el 28 de febrero a las 19:30 horas en el Edificio Rector Loustau y Paraninfo, en el Campus de La Merced.

Durante la charla, que tendrá el formato de una conversación abierta con los asistentes, se abordarán las principales corrientes pedagógicas y su vigencia, así como su aplicación en el mundo actual. Acompañarán a la investigadora durante el evento el presidente de Ucomur y Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, y el responsable del área de formación del Foro de Educación Física y Deporte, Miguel Franco Murcia.

L’Ecuyer es de origen canadiense aunque está afincada en Barcelona junto a sus cuatro hijos. Es máster por IESE Business School, máster Europeo Oficial de Investigación y Doctora en Educación y Psicología. La revista suiza Frontiers in Human Neuroscience publicó el artículo The Wonder Approach To Learning, que convierte su tesis en una nueva hipótesis/teoría de aprendizaje. En 2015, recibió el Premio Pajarita de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes por promocionar la cultura del juego en los medios de comunicación y en 2020 fue nombrada miembro honorífico del capítulo español de la Asociación Montessori Internationale.

Catherine L’Ecuyer fue invitada como ponente ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados de España y para la Segunda Cima Europea de Educación organizada por la Comisión Europea. Asimismo, L’Ecuyer asesoró al Gobierno del Estado de Puebla en México para una reforma de la educación infantil, formó parte de un grupo de trabajo para el Gobierno de España sobre el uso de las tecnologías entre menores y participó en un informe sobre la lectura digital para el CERLALC, de la UNESCO.

Es investigadora y autora de varios libros y artículos sobre educación, entre ellos Educar en la realidad (12ª ed.), sobre el uso de las nuevas tecnologías en la infancia y en la adolescencia; Educar en el asombro (32ª ed.), publicado en ocho idiomas y en 60 países; y Conversaciones con mi maestra (2ª ed.), un libro recientemente publicado por Espasa que trata del origen de las distintas corrientes educativas. Además, L’Ecuyer es articulista para varios medios como El País, La Vanguardia, El Mundo o el Hufftington Post.

Encuentros abiertos al público

Los cafés cooperativos de Ucomur son encuentros informales y abiertos al público (con aforo limitado) en los que se dialoga sobre un tema de interés o actualidad; para ello se cuenta con expertos en las diferentes materias y los/las asistentes pueden intercambiar impresiones y reflexionar de forma conjunta en torno la temática.