La jueza del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ha citado a los nueve investigados por haber cometido presuntamente los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y negociaciones prohibidas a los funcionarios en la adjudicación de obras y contratación de personal entre 2015 y 2021 en la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), hechos que fueron denunciados por la Fiscalía Anticorrupción de Murcia.

La resolución señala en tres jornadas, todas en horario de tarde, la práctica de las declaraciones. No obstante, el juzgado, de forma previa, ha fijado una comparecencia para entregarles la denuncia interpuesta y la documentación aportada a la causa. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) no ha hecho público qué días irán a declarar porque aún no se le ha notificado la resolución a todas las partes.

Asimismo, la jueza cita a los tres denunciantes de irregularidades y tratos de favor en determinadas contrataciones de la APC para que comparezcan el próximo 14 de febrero. Igualmente, acuerda para ese día y la jornada siguiente la declaración de cinco testigos. La providencia sí que se ha notificado hoy a la Fiscalía y a los denunciantes personados en la causa.

Finalmente, se pide a la Autoridad Portuaria de Cartagena para que entregue las memorias justificativas y los contratos celebrados con una mercantil y un contrato menor celebrado con una segunda sociedad.