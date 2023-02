«No te das la importancia que mereces, / y vas dejando que la vida pase, / y para ti no hay tiempo casi nunca, / y nunca te regalas un detalle. / Y corres, por la prisa de los otros, / y llegas a tu vida siempre tarde, / y va pasando el tiempo, y va pasando, y vas envejeciendo en el paisaje».

Así comienza el poema Te necesitas, obra de la poetisa Magdalena Sánchez Blesa, la cual, junto al sacerdote y activista Joaquín Sánchez, ha creado una asociación que tiene como fin crear «una cadena de amistad, una red de amigos» para combatir la soledad, indicó la escritora.

"Si hay un problema de salud mental, derivamos al especialista, pero a veces no hay ninguno", manifiesta el sacerdote

«Yo tengo muchísima gente en redes», comentó la autora, «yo pongo mi teléfono en redes sociales, para quien me necesite». «Llegó un momento en el que no podía con tanto caso yo sola», admitió. Aunque ella siempre coge el teléfono, «si empiezo a llamar a ver cómo están, me tiro todo el día llamando a personas».

En la manifestación del Día del Trabajo, Sánchez Blesa y el sacerdote coincidieron. Y hablaron de hacer algo juntos. Fue el germen de una asociación que, aunque está registrada en Murcia, cuenta con siete decenas de voluntarios repartidos por todo el mundo.

«Yo quería crear una red de amistad. Ahora, los casos que me llegan de gente que se quiere morir, los llevamos a los profesionales del grupo», detalló la poetisa.

De los voluntarios, dijo que son «personas que quieren hacer un mundo mejor, acompañar a quien está solo y ser amigos de ellos». «Las nuevas tecnologías nos permiten el alcance del mundo entero», sentenció.

Sánchez Blesa destacó que en estos momentos se está perfilando «el trabajo de coordinación de los voluntarios» para «darle forma al proyecto». Quieren «profesionalizar a los voluntarios, a través de formación», especificó.

La creadora mostró su deseo de que «crezca esta asociación que alcance a cuanta más gente sola, mejor».

Por su parte, Joaquín Sánchez puso el acento en «el problema que son las nuevas soledades», ante las cuales «cada vez somos más indiferentes». Por ejemplo, «hay gente que vive acompañada y se siente sola», está «quien huye de una guerra» o «el que se monta en una patera para cruzar el Mediterráneo y, en la soledad en la noche, ve que su vida se termina». Además de estas situaciones traumáticas, «hay miles de personas que, en el día a día, perciben que su vida ya no tiene importancia, no tiene sentido», aseguró.

"Un equipo muy bonico"

«No es gente que tenga unos problemas gravísimos», aseveró el religioso, que dejó claro que «si se detecta en alguna llamada un problema de salud mental, derivamos al especialista, pero a veces no hay ninguno».

Las decenas de voluntarios que colaboran en «iniciar un proceso de escucha y acompañamiento» proceden «de todas las partes del mundo, porque el tema de las redes te permite eso». «Es un equipo muy bonico», celebra el sacerdote.

Cuando alguien recurre a Te necesitas, «la gente expresa su soledad, su angustia, y hay personas que le escuchan». «El objetivo es que la persona salga de su soledad, rehaga su vida, encuentre motivos para vivir y para disfrutar», insiste Joaquín Sánchez.

Los impulsores de la asociación prefieren definirla, más que como un Teléfono de la Esperanza, como «una red de amigos en la que tenemos profesionales, como trabajadores sociales y abogados, para llegar a más gente».

Desde una población de Alhama de Murcia, el cura y la escritora graban vídeos para motivar a quienes puedan ayudar. El domicilio de la asociación está registrado en la casa de Sánchez Blesa. Tienen un correo electrónico, tenecesitas@gmail.com. Y el teléfono de ella: 616 680126.