Murcia está volcada con Martín este sábado con el gran evento organizado en La Fica, pero los vecinos no son los únicos pendientes del niño de Molina de Segura. De hecho, este viernes la Policía Local cumplió uno de los sueños del pequeño, que padece un cáncer en estado avanzado: varios agentes fueron a visitarlo a casa, permitiendo que por fin pudiera conocer de tú a tú a la Policía, una de sus mayores ilusiones.

No fue una visita al uso. A su puerta llegaron varias patrullas y motos de tráfico con las sirenas sonando, le regalaron una gorra oficial de uniforme y lo sacaron en brazos para conocer los vehículos del cuerpo por dentro. En la calle, todos los agentes hicieron el saludo de visera a Martín, que pudo incluso probar la conexión por radio de la Policía Local.

Esta mañana Martín ha cumplido uno de sus sueños: conocer de cerca a la @MurciaPolicia.



🫡 El placer ha sido nuestro, policía Martín.#MartínNoPuedeSolo #UnDíaPorMartín pic.twitter.com/U35w2TSxXy — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) 3 de febrero de 2023

Un glioma difuso

El menor padece un cáncer agresivo, raro e incurable que ya no le permite moverse de la cama por el rápido avance del tumor. Se trata de un glioma difuso de línea media con mutación H3 QM27. Se desarrolla sobre todo en niños de edades comprendidas entre los cinco y los diez años, a los que se les da una esperanza de vida de cinco desde el momento en el que se les detecta.

Tras un abrazo solidario realizado en el colegio en el que estudiaba, se consiguió movilizar a artistas y otros colaboradores para el evento benéfico de este sábado, Un día por Martín, a través de Instagram con el hashtag #MartínNoPuedeSolo. La recaudación se destinará de manera íntegra a la investigación contra el cáncer infantil.

"No pienso quedarme de brazos cruzados mientras mi hermano y otros niños se encuentran en esta situación porque no se invierte suficiente en investigación (...) No son solo números, son niños que necesitan que se abran vías de investigación con urgencia porque para muchos ya llegamos tarde", manifestaba su hermano Rafael, que ha lanzado una petición en Change.org para reclamar más financiación.

La triste realidad es que, cada año, alrededor de 10.500 niños reciben este fatal diagnóstico. De ellos, más de 1.100 no logran superar el cáncer.