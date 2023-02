La ministra de Igualdad, Irene Montero, está dispuesta a reformar la ley del 'solo sí es sí', y “si es necesario” subir algunas de las penas, pero advirtió que no permitirá un cambio de modelo: “no estoy dispuesta a que vuelva el sistema penal de la violencia o la intimidación, el consentimiento ha llegado para quedarse”. La ministra confirmó este cambio de rumbo durante el acto de presentación de las candidaturas de la formación morada a la cita electoral de mayo en el Cuartel de Artillería de Murcia.

En su intervención, la titular de Igualdad ha señalado que se hace cargo “del sufrimiento de las víctimas, de quienes las acompañan, de sus abogadas, de sus familiares, y de la preocupación social y estoy dispuesta ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva de la derecha judicial y mediática contra la ley”, señaló la ministra. A pesar de este anuncio, admitió que actualmente no tienen un acuerdo sobre la reforma de esta legislación con el PSOE, con el que mantienen “una fuerte discrepancia”.

"Nunca he estado más dispuesta a llegar a un acuerdo", afirmó, para luego sostener que "la ley está bien hecha, entre otras cosas, porque la hicimos mano a mano con el ministerio competente para las reformas penales, el de Justicia de Juan Carlos Campo, con un equipo excelente, y sé que es una ofensiva de sectores reaccionarios”, sostiene Irene Montero, que también hizo referencia a la ley integral contra la violencia machista de 2004.

Además, la ministra destacó que el gran problema que tiene España con los agresores sexuales es que solo 8 por ciento de las víctimas denuncian. "Y no en todos los casos esas denuncias acaban en condenas", afirmó la titular de Igualdad, que por eso es importante, defiende, que "el Código Penal sea feminista".

La fuerza que transforma

Las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo están ya a la vuelta de la esquina. Uno de los grandes objetivos para Podemos es explicar y defender los logros alcanzados en el seno del Gobierno de España. Para conseguirlo, la formación morada está recorriendo España con la ruta “la Fuerza que Transforma”, que en su parada en Murcia, además de contar con la presencia de Irene Montero, estuvo presente Ione Belarra, el coordinador autonómico y portavoz estatal, Javier Sánchez Serna, la candidata a la presidencia de la Región de Murcia y portavoz regional de Podemos, María Marín, y los candidatos y candidatas autonómicos y municipales de Podemos para las próximas elecciones de mayo.

El acto arrancó con la intervención Matías Cantabella, concejal de Podemos en San Javier, que abordó sobre todo la situación del Mar Menor, que ha sido, "gracias al PP, arrasado por los nitratos y la avaricia de la agroindustria".

Por su parte, la edil y candidata de Podemos a la Alcaldía de Cartagena, Leli García, recordó los ataques que recibió la sede de Podemos en Cartagena "por dos neonazis", y arremetió contra el Gobierno de Cartagena por no tener "voluntad política para ejecutar un derecho como el Ingreso Mínimo Vital".

La candidata a la Alcaldía de Murcia, Elvira Medina, señaló que el cambio no ha terminado de llegar al Ayuntamiento de Murcia. Reivindicó que el tranvía llegue a los barrios del sur, algo que en su opinión están obstaculizando PSOE, PP y Vox al frenar sus propuestas de financiación a través de los Presupuestos. También hizo un repaso a los malogrados convenios de la zona norte y criticó al equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos "no hayan movido un dedo" para llevar a la Justicia la gestión del PP.

El coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, quiso lanzar un mensaje a los militantes de Podemos: La Región de Murcia no está condenada a los "corruptos y fascistas del PP y Vox", ni a los malos indicadores sociales. Para Sánchez Serna, la Región tiene lo recursos y la riqueza suficiente "pero siempre estuvo mal repartida". Sobre la presunta trama corrupta en el Puerto de Cartagena, indicó que "si López Miras no da la cara es porque es el primer corrupto", ha aseverado, para añadir que no la Región de Murcia no se merece ser el "laboratorio de las políticas antisociales".

Por último, la cándidata a la presidencia de la Comunidad, María Marín, se mostró muy "emocionada" por la presencia de Montero y por el compromiso de los candidatos de Podemos a los distintos ayuntamientos. La candidata a la presidencia de la Región, ha destacado, que frente a la hegemonía que ha tenido la derecha y la ultraderecha en materia judicial se puede imponer "la hegemonía de las mujeres, su capacidad de manifestarse y hacer que se cambien las leyes y se avance en derechos".

"Tenemos una Región preciosa que unos sinvergüenzas llevan 27 años destruyendo", afirmó, y concluyó diciendo que "la historia es nuestra y la hacen los pueblos. A ganar en las elecciones de mayo, sí se puede".