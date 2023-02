El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha pedido ayuda al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para evitar el recorte del Tajo-Segura y para mejorar la financiación de la Comunidad.

"Feijóo ha venido a escucharnos para que cuando llegue a Moncloa pueda ayudarnos. Somos la Comunidad peor financiada de España. No queremos ser más que nadie, tampoco menos, pero no pienso reducir ni un solo euro de sanidad, ni educación ni de las políticas sociales. No voy a subir impuestos; es más, los voy a seguir bajando", subrayó el jefe del Ejecutivo murciano durante la presentación de Joaquín Buendía como candidato del PP a las próximas elecciones municipales.

Ante 1.200 simpatizantes y afiliados populares, Miras afirmó que "no merecemos menos oportunidades que otras comunidades". "Contamos contigo para mejorar las conexiones con Madrid por tierra y por agua. Somos la Comunidad con mayor tasa de natalidad, innovamos, generamos riqueza y creamos empleo, pero necesitamos agua para beber, para trabajar, para regar y para poder respirar".

Sobre el Trasvase Tajo-Segura, criticó que el Gobierno de España niegue a la Región un recurso universal apoyándose en "criterios técnicos y científicos". En este sentido, afirmó que "el artículo 1 del sanchismo es 'porque yo lo digo'".

"No queremos más que nadie, pero tampoco menos. Queremos más para todos. Es más urgente que nunca un Plan Hidrológico Nacional. Garanticemos un Trasvase Tajo-Segura que permita también regar a los mánchenos y que respete criterios que antes se respetaban", insistió.

"Es necesario que Alcantarilla contribuya al proyecto que necesita este país"

Joaquín Buendía puso en valor su etapa de servicio público en los últimos años. "En febrero de 2015 me ofrecieron presentarme a la Alcaldía de Alcantarilla. A lo largo de estos años he podido conocer a todos los afiliados del PP de este municipio. No fueron años fáciles por la falta de colaboración y la radicalidad de algunos", ha dicho. Incluso, ha hecho mención a "falsas denuncias".

Durante el segundo mandato, ha recordado, logró la mayoría absoluta, "liberando a los ciudadanos al chantaje que suponen las minorías", ha apuntado, para luego asegurar que sintió "emoción" y "orgullo" cuando Feijóo, "llamado a convertirse en el próximo presidente de España", le propuso para el Comité Ejecutivo del Partido Popular el 1 de abril de 2022.

Buendía ha destacado su trabajo "en los momentos más difíciles, tomando las medidas sociales necesarias", así como las "extraordinarias campañas de vacunación". "Siempre, a lo largo de estos cuatro años, siempre que hemos mirado al Gobierno de la Región, el presidente López Miras se ha implicado", ha añadido.

En su opinión, "es necesario que el 28M Alcantarilla contribuya al proyecto que necesita este país. Como alcantarillero, quiero que la Región tenga un Gobierno como el nuestro. Necesitamos un Gobierno con Fernando. Estamos llamados a ser parte activa de ese cambio".