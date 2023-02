Música y canciones para inyectar solidaridad y esperanza a Martín Álvarez, el menor de ocho años de Molina de Segura que sufre un cáncer terminal raro e incurable. El recinto ferial de La Fica de Murcia se viste este sábado de gala para celebrar un gran evento benéfico en apoyo al niño, que desde hace semanas ha levantado una gran ola de cariño no solo de la sociedad murciana, sino de todo el país.

Para ello, grandes talentos y representantes de la música murciana se subirán al escenario para reivindicar -a través de las canciones- que #MartínNoPuedeSolo. La familia reclama al Gobierno una mayor inversión en investigación para la lucha contra el cáncer, para tratar de mejorar la calidad de vida de Martín y de los menores que en el futuro puedan sufrir tumores raros.

Artistas y grupos de la talla de Al Dual, Second, Crudo Pimento, Evve, la Coral Universitaria o Belter Souls no se han querido perder la oportunidad de participar en este emotivo encuentro al que está previsto que asistan miles de personas. También habrá actuaciones de Evve, Fenómeno DJ, Fraggle Blues, Son Baluba, Finferoff, Manza, Me & The Reptiles DJs, Oh Bro!, Sinbikini o Una noche fuera.

Una jornada que durará ocho horas -de 11 a 20 horas- y en la que también habrá distintos espectáculos de magia, realidad virtual, batucada, circo, pintacaras, photocall y artes escénicas. Además, a los asistentes se les ofrecerá en los distintos puestos de comida y foodtrucks arroces, barbacoa, bocadillos, tapas, caldero, croquetas o empanadillas, entre otros.

Las entradas, a diez euros, se pueden adquirir a través de la página web www.undiapormartin.es y el dinero recaudado se destinará de forma íntegra a la investigación contra el cáncer. Además, se da la posibilidad a la gente que no pueda ir de colaborar con un hueco virtual en la ‘Fila 0’.

Un tumor que no tiene cura

Al menor le diagnosticaron el pasado mes de octubre un glioma difuso intrínseco de tronco (DIPG) cerebral, un tumor raro que no tiene cura y por el que le dieron una esperanza de vida de poco más de un año. En Change.org la iniciativa impulsada por su hermano Rafael López supera ya las 110.000 firmas para pedir al Ministerio de Ciencia e Innovación una mayor financiación en investigación.

«Somos conscientes del esfuerzo que médicos, enfermeros y auxiliares maravillosos hacen por Martín y por otros muchos, pero no es suficiente si no se invierte más en investigación. Necesitamos que ésta sea una prioridad. En este tipo de tumores con más motivo, ya que nuestros pequeños no sobreviven y no nos podemos quedar sin hacer nada», explica su hermano.

La «misión» de su familia

El evento de este sábado en Murcia supone un «desahogo» para la familia, señala el propio Rafael a La Opinión. «Nos sentimos enormemente apoyados. Nosotros hemos aceptado lo que nos toca, pero, de cara a un futuro, que el tiempo dirá cuándo será, nos da muchas fuerzas para saber que tenemos otra misión, la de conseguir que haya más financiación para investigar».

«Esta es la razón básica por la que mi hermano Martín, a día de hoy, no tiene ni armas ni opciones para más de lo que tiene. El DPIG se descubrió hace cincuenta años y seguimos con la misma base activa respecto a tratamientos; no se ha avanzado nada», añade.

Mejora en los últimos días

Gracias a la difusión por toda España del caso de Martín, su madre, Isabel, ha podido contactar con oncólogos directos del hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y otros especialistas que han ayudado al pequeño a optar de forma privada a los últimos y más punteros medicamentos contra la enfermedad. «El caso se ha magnificado por redes sociales y se ha visibilizado mucho. Gracias a estos medicamentos se puede, de alguna forma, contener la evolución de la enfermedad, aunque no se puede parar», sostiene Rafael.

Lo cierto es que en los últimos días el menor, amante de los animales y de Pokemon, ha podido mejorar gracias a este tratamiento, que «le está dando un poco de tregua: al menos ahora vocaliza del todo, no se traba, no tiene tembleques en las manos y es algo más consciente a nivel cognitivo de lo que pasa a su alrededor. Realmente son mejorías muy leves, pero para nosotros, tras los meses que llevamos, son un mundo», apunta Rafael.