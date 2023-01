Mascarillas... para el frío

A ojo. Ha dicho García Page, presidente de Castilla - La Mancha, que el trasvase del Tajo al sureste le ha hecho perder a su Región tres millones de habitantes, seres humanos que han tenido que emigrar en busca de otros lugares donde hubiera industria y agua. Me pregunto yo cómo habrá sacado esa cuenta, cómo se sabe que son tres millones. Y, ¿por qué no cinco?, ¿o dos?, ¿o mil millones?

Le tiene fe. Un amigo me dice: ‘yo, que esté Juan Mari Vázquez en el Gobierno de la Región me da confianza’.

Más pasta. El mismo amigo, que es un jubilado, me dijo el miércoles: ‘Oye, que ya he cobrado la pensión de este mes con la subida. Más de 100 euros. Que me vienen muy bien’.

Tonifica. Un hombre les habla a otros, sentados tomando un café en la terraza de un bar, el miércoles, a las 11.30 de la mañana: ‘Ya os he dicho antes que hoy nos debíamos de meter dentro del bar, que aquí hace un frío que pela’. Uno de los otros replica: ‘Pues no hace tanto frío. Si te estuvieras tomando un carajillo de anís como yo, te calentarías el cuerpo’.

Mascarillas. La verdad es que esta semana ha hecho frío. Mi casa es bastante grande y está en la huerta, así que cuesta trabajo que se caliente. Y dinero también cuesta. Además, como llevábamos este invierno tan primaveral nos ha cogido un poco de sorpresa. Por cierto, hay personas que vemos por la calle con mascarillas puestas y parece ser que, más que por no pillar un virus, la razón de llevarlas es que sienten menos frío en la nariz. Ya solo habrá que usarlas por obligación en recintos sanitarios.

Solidarios. Cuando escribo esto, acaba de dimitir la presidenta del Puerto de Cartagena, Yolanda Muñoz. Ya cuando el portavoz del Gobierno del PP, Marcos Ortuño dijo que ante este problema ‘Yolanda tomará la decisión adecuada’, pensé yo que ‘mala cama tiene el perro’. La verdad es que la lista de delitos que le han imputado es larga. Al menos, Antonio Sevilla no tiene que irse de ningún sitio. Lo importante en este caso es que la instrucción se lleve el menor tiempo posible y sepamos pronto qué hay de cierto en todo esto. Porque, si son culpables, allá ellos, pero si luego resulta que, como ha ocurrido en otras ocasiones, se les declara inocentes, menudo trago que estarán pasando estas personas.

Sin trabajo. Por cierto, Antonio Sevilla, cuando cesó en la Autoridad Portuaria, se apuntó al paro. No sé si esto es un dato a tener en cuenta.

Política. Un grupo de profesores de la UMU se han manifestado contra el posicionamiento político de los claustros. Recuerdo yo, en los primeros años de democracia, lo que era el claustro de profesores del instituto donde trabajaba y del que, además, era jefe de Estudios. Lo componían más de cien profesores y estaban representadas todas las tendencias, desde el franquismo más cabreado hasta la ORT, el PCE, el PCPE, la UCD, AP y más siglas todavía que no puedo escribir aquí porque no cabrían (el PCPE era el Partido Comunista de los Pueblos de España). Se hablara de lo que se hablara en los claustros, cada uno se manifestaba con arreglo a su ideología. Pero ocurría que al final se votaba, y ganaban los de siempre. (Emoticono de la risa).

Acto. A lo mejor está usted leyendo esto después de ir al mitin de Vox en la plaza de toros de Murcia. ¿Qué tal ha estado? ¿Ha ido mucha gente? Y, Abascal, ¿qué? ¿Ha atacado fuerte? ¿Se ha quedado usted contento? Vaya, pues me alegro.

Sky Rojo: horrible, llena de sangre y muertes gratuitas

Continuando mi afición irrenunciable a lo español, he visto algo de la segunda temporada de Sky Rojo, una serie protagonizada por Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre y Asier Etxeandia. Tanto ellos como los demás intérpretes lo hacen muy bien. Hasta Silvestre, que se pasa todo el tiempo en camiseta sport enseñando lo que pasa cuando uno dedica 10 horas diarias al gimnasio, está más expresivo que otras veces. Pero, lo que se dice la serie, me ha parecido horrible, llena de sangre y de muertes gratuitas, de escenas bastante asquerosas, como la de la cesárea a una mujer con una cuchilla de afeitar. ¿A qué guionista se le puede ocurrir semejante cosa? Y sigo viendo, de vez en cuando, algún rato de la serie Con pelos en la lengua. Siempre me hace reír y el personaje de la beata me parece genial.