El informe de Medio Ambiente que cuestiona la instalación de los parques solares proyectados en torno a El Algar (Cartagena) afecta a la empresa murciana Soltec, que promueve cinco de estos proyectos fotovoltaicos más próximos a la localidad. La superficie que ocuparían los proyectos y la potencia que produciría no superan los requisitos para que estos proyectos sean tramitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, por lo que están en manos del Gobierno regional.

La desesperación de los vecinos por frenar la construcción de estas instalaciones les ha llevado a mantener múltiples reuniones con el Ayuntamiento de Cartagena y diversas consejerías del Ejecutivo autonómico, hasta ahora con poco éxito. Lo que tratan ahora es de negociar con la empresa, con sede en Molina de Segura, la reubicación de estos proyectos en terrenos más alejados de la localidad.

«La inmensa mayoría de nosotros no estamos en contra de los parques solares, pero lo que demandamos es una ordenación de estos proyectos que no tengan impactos sobre el paisaje y las poblaciones que dependen, por ejemplo, del turismo», remarca Pedro García, presidente de la Asociación de Vecinos de El Algar. Para Rubén Vives, integrante de Ecologistas en Acción, el camino pasa por establecer un plan de ordenación de las instalaciones de energía renovable para que «estos proyectos no ahoguen a los pueblos».

Los plazos para cumplir con los trámites administrativos corren y los vecinos esperan que la empresa busque negociar con nuevos propietarios: «De momento están abiertos a ello». Tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Cartagena han explicado a los vecinos que aprobar una moratoria expondría a las administraciones a ser objeto de demandas en los tribunales por parte de los promotores de energías renovables, y el temor reside en que tendrían éxito frente al juez.

«Hemos buscado terrenos donde se ha sembrado muy poco en los últimos años, fincas abandonadas o en regadíos cuyos propietarios quieran alquilar porque la rentabilidad será mayor», detalla García. Hasta ahora, la búsqueda ha dado sus frutos pues señala el presidente que tienen localizados terrenos suficientes cuyos dueños nos han dado el visto bueno. Sólo nos queda convencer a uno».

La biodiversidad

Si se cambia una parcela de regadío intensivo por una planta solar, Vives reconoce que «seguramente no haya un problema de conservación en cuanto a la biodiversidad», ya que el regadío «es un desierto de biodiversidad».

En su opinión, hay que evaluar «bien» y reducir el impacto paisajístico de estas plantas, pero, en cuanto al posible daño al medio ambiente, remarca que las empresas terminan por modificar sus proyectos para obtener el visto bueno: «Los reducen, buscan otros terrenos más compatibles o logran una mejor tecnología para producir lo mismo en menos espacio».

La organización ecologista reclama, ante todo, paralizar los parques en terrenos de secano, zonas áridas, eriales o aquellos territorios de aves esteparias o protegidas donde sobresale la variedad de animales.