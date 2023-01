El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha defendido este jueves en Murcia que la aprobación de las planificaciones hidrológicas de las cuencas españolas, entre ellas la del Tajo y la del Segura, ha permitido "lograr mecanismos de gestión razonablemente equiparables para que no haya diferencias de tratamiento" entre unas demarcaciones y otras. El 'número 2' de la ministra Teresa Ribera en Transición Ecológica añade, además, que la aprobación de los caudales ecológicos en el Alto Tajo, sumado a los cambios normativos en torno al Trasvase, permitirán "que los regantes no se vuelvan a ver 11 meses seguidos de trasvases cero".

Morán ha inaugurado en Murcia el XII Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua organizado por la Fundación Nueva Cultura del Agua. El secretario de Medio Ambiente, a preguntas de los periodistas, ha insistido en que no hubo un pacto previo entre la ministra Ribera y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page para recortar el agua que llega al Levante por el acueducto. Más allá de la participación pública, "no hay posibilidad de establecer acuerdos entre particulares que no responden al marco de regulación de los planes hidrológicos".

Respecto a la falta de coordinación y coherencia entre planes de cuenca involucrados en el Trasvase que señalaba el Consejo de Estado, el secretario sigue defendiendo que se alcanzó un acuerdo entre ambas demarcaciones para que la subida del caudal ecológico fuera progresiva hasta 2027 y no se hiciera efectiva nada más aprobarse las planificaciones. Asegura que se continúa trabajando en la subvención del agua desalada para los regantes y que el abaratamiento de la producción de estos recursos comenzará a verse reflejado en 2026 cuando se terminen las plantas solares para las desaladoras del Levante.

El responsable de Medio Ambiente del Ministerio ve lógico “unificar” las normativas que rodean al Trasvase para salvar el toque de atención que dio al respecto el máximo órgano de consultas del Gobierno en su dictamen sobre los planes de cuenca. Considera que esta legislación está “dispersa” en varios textos, por lo que será necesario reformarla de cara a los próximos meses, al igual que las reglas de explotación del Trasvase.

Hugo Morán ha confirmado también que el sistema del Trasvase ya se encuentra en nivel 2, abandonando la situación hidrológica excepcional que marca el nivel 3, por lo que a partir de febrero los envíos serán automáticos y de 27 hectómetros cúbicos si las reservas de los embalses de Entrepeñas y Buendía no varían a la baja.