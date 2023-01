La presidencia española del Consejo de la UE será un momento ‘clave’ para situar a la economía social en el centro de la agenda de Europa. Esta una de las conclusiones de la reunión mantenida este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los máximos representantes de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) y de Social Economy Europe (SEE, entidad representativa del sector en Europa).

«El encuentro mantenido con Sánchez demuestra, una vez más, el compromiso del presidente y del Gobierno con la economía social española y europea», señaló el presidente de CEPES y SEE, Juan Antonio Pedreño, tras la reunión.

Tal y como apuntó Pedreño, este encuentro permitirá seguir avanzando en la visibilidad de este modelo de empresa generadora de un valor social diferencial; facilitar la innovación, la transición ecológica y digital tanto a través de los fondos estructurales europeos dedicados a la economía social como del PERTE de Economía Social y de los Cuidados; así como consolidar a la economía social española como modelo referente en Europa.

En el transcurso de la reunión, el presidente del Gobierno reconoció a ambas entidades, CEPES y SEE, su excelente trabajo a favor de la economía social en España y Europa, y puso en valor la contribución de este modelo empresarial durante la pandemia, así como su potencial capacidad para reconstruir el tejido empresarial europeo en medio de la delicada situación que atraviesa el continente, especialmente marcada por la guerra en Ucrania.

En alusión al momento actual que vive la economía social a nivel internacional, durante el encuentro, CEPES y SEE hicieron un repaso de las distintas resoluciones, recomendaciones y acuerdos, ya realizados o en marcha, procedentes de diferentes organizaciones internacionales a favor de impulsar este modelo empresarial (resoluciones y recomendaciones de la OIT, la OCDE, Naciones Unidades, Foro de Davos, el compromiso de 23 gobiernos de la Unión Europea, el manifiesto firmado la semana pasada entre Francia y España contemplando la importancia de la economía social en ambos países, el que se firmó en Portugal hace más de un año y el que se va a firmar entre España y Alemania en los próximos meses).

Por otro lado, el Plan de Acción Europeo de Economía Social, aprobado por la Comisión Europea el pasado mes de diciembre de 2021, fue otro de los temas destacados de la reunión, ya que, tal y como indicó Pedreño, «este Plan reconoce a la economía social como motor clave para un futuro inclusivo y sostenible y además la reconoce como un agente económico fundamental en la agenda política europea e internacional, permitiendo visibilizar su papel como elemento esencial de transformación y sostenibilidad de la sociedad, capaz de generar riquezas, estabilidad laboral, cohesión social y un desarrollo inclusivo, en especial para los jóvenes». A este respecto se ha analizado con el presidente, la importancia de la Academia de política de Emprendimiento Juvenil para atraer talento joven a la economía social.

Además, se constató la apuesta de la Comisión Europea al considerar a la economía social como uno de los 14 ecosistemas industriales para la recuperación para abordar las transiciones verde y digital justas que contribuyan a un crecimiento sostenible.

Todos estos avances producidos se visibilizarán en la Conferencia Europea de Alto nivel que se celebrará en San Sebastián los días 13 y 14 de noviembre, conferencia en la que se está trabajando para que la Recomendación de economía social de la UE sirva de base sobre la que muchos gobiernos adopten políticas para la economía social.

Juan Antonio Pedreño compartió con el presidente Sánchez la importancia de su presencia en San Sebastián «como señal inequívoca del liderazgo de España en economía social». Por su parte, el presidente del Gobierno pidió a ambas organizaciones su colaboración para implementar las acciones necesarias que permitan impulsar el modelo durante la presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023.

Los asistentes al encuentro con el presidente del Gobierno fueron el presidente de CEPES y SEE, Juan Antonio Pedreño; el vicepresidente de SEE, presidente de la Cámara Francesa de la Economía Social y Solidaria (ESS-France) y presidente de Crédit Coopératif, Jérôme Saddier; la vicepresidenta de SEE y directora de la Red Europea de empresas de inserción (ENSIE), Patrizia Bussi; el vicepresidente de SEE, miembro del CESE, miembro del bureau de AIM (Asociación Internacional de la Mutuas de Salud), co-presidente de Economía Social y Solidaria del Foro Global (ESS-FI) y responsable de relaciones internacionales de la Mutualidad Socialista belga ‘Solidaris’, Alain Coheur; la vicepresidenta de CEPES y presidenta del Consejo general de Mondragón Corporación, Leire Muguerza; la vicepresidenta de CEPES en representación de Cooperativas Agroalimentarias de España y presidenta de la Federación de cooperativas agrarias de Islas Baleares, Jerónima Bonafé; el vicepresidente de CEPES y presidente de la Confederación Española de Mutualidades, Enrique Sanz-Fernández; el vicepresidente de CEPES y secretario general de la ONCE, Rafael de Lorenzo; y el director de Social Economy Europe, Víctor Meseguer.