¿Será un montaje lo de Shakira?

Sin falsas excusas. Una mujer mal vestida y poco aseada se acerca a la mesa donde tomo un café con un amigo y dice: ‘Buen hombre, dame una monedica para comprarme droga’.

Tragedia. Hace unos días vi en la tele un programa de un hombre que visita los sitios más problemáticos, los barrios considerados más peligrosos en las ciudades españolas, y habla allí con la gente que se encuentra, a veces con riesgo de que le pueda ocurrir algo problemático. En esta ocasión estaba por Murcia, en un barrio donde todo el mundo sabe que se trafica con droga, y entre los adictos que aparecían estaba un amigo al que hace tiempo que no veo. Era un muchacho estupendo, un buen profesional en lo suyo, pero la droga le salió al camino y ahí se perdió todo. Allí estaba, completamente cambiado físicamente, hablando de cómo consigue su dosis cada día. Trabajando para los traficantes, claro. Qué pena, oiga.

English spoken. Veo en un informativo a Pedro Sánchez en Davos echando un discurso en inglés. Lo habla muy bien, y, como estudió Económicas, maneja el vocabulario propio de la cosa con gran soltura. En general son palabras de raíz latina la mayoría de las que se utilizan en estos temas, pero son bastante difíciles de pronunciar y él lo hace perfectamente. Creo que estudió algún año en Estados Unidos y de ahí la cosa. Ocurre igual con el rey Felipe, que también estudió allí y habla un muy buen inglés. Creo que es el primer presidente del Gobierno de España que habla idiomas, porque en francés también se defiende. Hombre, ya sé que lo normal es criticar a Pedro Sánchez, pero si habla bien inglés, también se podrá decir, ¿no?

Una idea a considerar. Unos hombres hablan de fútbol en una terraza. Bueno, de fútbol no exactamente, sino de los más de 30 millones de euros que ha facturado Shakira con la coplilla esa que le ha cantado a su ex Piqué. Uno de ellos comenta: ‘Mira que si todo es un montaje, los dos están de acuerdo, y dentro de unos meses se vuelven a juntar y se reparten los millones’.

Médicos del futuro. El sábado se han examinado los médicos para optar al MIR. La verdad es que la carrera de estos hombres y mujeres es larga, y para los que la hacen en la enseñanza privada, una inversión económica de mucho cuidado. Seis años de universidad, para luego aprobar el MIR, (los que lo consiguen, porque este año se ofertaban 6.000 plazas para 8.000 opositores) y luego elegir una especialidad, que no siempre es la que prefieren (las más solicitadas son Cirugía Plástica y Dermatología). La etapa MIR está mal pagada y con unas condiciones de trabajo bastante duras, muchas horas, guardias, etc. Y lo más problemático es que cuando acaban la especialidad muchos se van a otros países porque los sueldos son mejores que los de aquí.

Muy caro. Yo no sé si usted que está leyendo esto ahora mismo suele hacer la compra para su casa, pero, si lo hace, se habrá dado cuenta de la enorme subida de los precios de los alimentos. Cuando estén en la cola de la caja de un supermercado, miren las caras de los clientes cuando la empleada les dice el importe. Todos ponen, ponemos, cara de susto. Y ya el colmo es cuando ves a alguien que le dice a la cajera que quite algún producto porque no lleva bastante dinero para pagarlo todo. ¿Quién se está forrando con estos precios?

Solidarios. Ante una situación como la que describo en el anterior apunte, lo de la persona que dice que le quiten cosas de la cuenta porque no lleva suficiente dinero, ya he vivido en dos ocasiones que un hombre o una mujer de la cola le diga a la cajera: ‘No, no se lo quites, dáselo y me lo cobras a mí’.

Exagerados. ¿Saben ustedes cuál es el país en el que se le pagan sueldos más altos a los que dirigen los bancos, a los Ceos y todo eso? Pues es España. Cobran verdaderas millonadas de euros cada año. Somos así de generosos.