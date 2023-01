La muerte de José Luis Mendoza Pérez, presidente y fundador de la Universidad Católica de Murcia, ha dejado un profundo pesar entre sus 14 hijos, que poco a poco y desde ayer se han despedido de su padre con mensajes emotivos y con fotos donde recuerdan el legado de uno de los personajes más influyentes en la Región de Murcia de las últimas décadas. Noemí, Samuel, José Luis, María Dolores, María Isabel, Francisco de Asís, Manuel, David Ignacio, María, Juan Pablo, Pedro, Belén, Teresa de Jesús y María de los Ángeles son la amplia descendencia que dejaron tanto Mendoza como su esposa María Dolores García Mascarell.

A través de las redes sociales, el tercero de sus hijos, José Luis, ha dedicado unas palabras cariñosas a su padre con una foto donde sale el fundador de la UCAM y uno de sus nietos. "Me dista la vida, la Fe y el amos. ¡Gracias, papá! Seguirás en lo profundo de nuestro corazón hasta la eternidad. Seguiremos tu legado al servicio de los demás y la Iglesia. ¡Hasta pronto! ¡Te quiero! Gracias, papá". José Luis Mendoza García es el director de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica.

Me diste la vida, la Fe, y el Amor. Gracias papá ! Seguirás en lo profundo de nuestro corazón hasta la eternidad. Seguiremos tu legado al servicio de los demás y la Iglesia !



Hasta pronto ! Te quiero! Gracias papá https://t.co/FXxkitrLSB pic.twitter.com/FhKFqSmFB8 — Jose Luis Mendoza ن (@jlmendoza83) 18 de enero de 2023

María Mendoza García, novena hija del empresario cartagenero, también ha querido escribir unas palabras de recuerdo a su padre compartiendo con sus amigos la "generosidad que te caracterizaba", señala. María es empleada del departamento de Recursos Humanos de la UCAM pero también estaba vinculada al Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, donde su padre era Vicepresidente Ejecutivo en la delegación española en Madrid de esta institución.

PAPÁ… Te quiero con toda el alma. Y se que desde el cielo vas a cuidarnos con esa generosidad que te caracteriza. Te quiero 🙏🏻 intercede por nosotros. https://t.co/GheT0AkkYb — María MG (@mmg3005) 18 de enero de 2023

"Nos vemos en el cielo, papá", señala Juan Pablo, décimo hijo y responsable del equipo que gestiona los proyectos audiovisuales de la institución académica. "Gracias por todo lo que me has enseñado en la vida y por la fe que me regalasteis tú y mamá".