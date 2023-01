Las negociaciones de los distintos partidos de la izquierda alternativa para acudir a las elecciones juntos cada vez se parecen más a un parto sin epidural. Lejos quedan las expectativas de tener un acuerdo cerrado para finales del mes de noviembre del año pasado. El martes por la noche, a mitad del mes de enero y a menos de cinco meses de la cita electoral, la Coordinadora Regional de Izquierda Unida-Verdes ratificaba un preacuerdo con Podemos para acudir juntos a las elecciones autonómicas y locales de 2023; y si bien ellos afirman que «también acerca más la posibilidad de una candidatura unitaria de toda la izquierda alternativa», no todos opinan igual.

Óscar Urralburu, coordinador autonómico de Más Región, se ha quedado descolocado, ya que asegura que el viernes el líder de IU-V les aseguró que el martes ratificarían la alianza que llevaban meses negociando con ellos y con Verdes Equo. Al final, sí que se aprobó un preacuerdo, pero con un partido distinto y que, hasta esta semana, se había cerrado en banda a coaligarse con Urralburu (exsecretario general de Podemos).

El partido que coordina Javier Sánchez Serna en la Región asegura quedar «a la espera de que otras fuerzas confirmen que también se suman».

En declaraciones a La Opinión, Urralburu afirmó ayer que no ha recibido ninguna propuesta para sumarse al proyecto y señaló que tenían el compromiso de IU de informarles de los avances en las negociaciones. «No nos han planteado nada. Alguien no está contando todo o no nos están pasando la información», dijo.

En este sentido, el líder de Más Región subrayó que su partido se va a presentar a las elecciones del 28M y aseguró que quieren «unidad, pero basada en las ideas».

Menos crítica es Helena Vidal, candidata de Verdes Equo, partido que también había ratificado el acuerdo con Izquierda Unida. «Esperamos negociar a cuatro con Podemos una candidatura conjunta y que nos acepte como interlocutores. No perdemos la esperanza», comentó ayer.

La Coordinadora Regional de IU-Verdes acordó dar libertad al resto de asambleas locales para acordar la fórmula de coalición con la que concurrirán a las elecciones, entendiendo que el criterio a seguir es el de los acuerdos con Podemos que, con toda seguridad se ratificarán en la mayoría de municipios donde o bien solo existe la organización de IU-Verdes o existen ambas formaciones. En cualquier caso, si algún municipio decidiera alguna otra fórmula de coalición diferente, desde la dirección regional de Izquierda Unida se respetaría tal decisión.

Tras la reunión del lunes, se abre ahora un periodo breve para que todas las asambleas locales de IU tomen su decisión en lo relativo a las alianzas electorales que serán ratificadas en una próxima reunión de dicho órgano.