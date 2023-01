La capilla ardiente del presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia congregó en el Monasterio de Los Jerónimos de Guadalupe, a cientos de personas que quisieron dar su último adiós, entre ellas algunos de los nombres mas relevantes del mundo empresarial, social, político y deportivo de la Región.

El ataúd con sus restos mortales llegó poco después de las 13.00 horas a la explanada frente al Templo del Monasterio de Los Jerónimos. Poco después, los hijos varones de José Luis Mendoza, entrelazaron sus brazos, formaron un corrillo y, tras rezar el Padrenuestro, entonaron una emocionante Salve cartagenera, a la que se sumaron las voces femeninas de la familia, todos ellos rotos por la pérdida irreparable de esta figura clave de la historia reciente de la Región de Murcia.

La viuda de José Luis Mendoza, María Dolores García Mascarell, esperaba en la puerta del templo, arropada siempre por sus siete hijas (María Dolores, María Isabel, María, Belén, Noemí, María de los Ángeles y Teresa), junto a los hijos políticos y los nietos.

Acto seguido el ataúd de madera clara fue introducido en la iglesia por sus siete hijos varones; Manuel, Pedro, Samuel, José Luis, Francisco, David y Juan Pablo Mendoza García, acompañados por el hermano del difunto, Vicente Manuel. A las puertas del templo, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, acompañó el féretro hasta el altar, donde se encontraban múltiples ramos de flores blancas y rojas y un gran retrato del padre de la UCAM.

El ambiente en el interior de la iglesia era de absoluto recogimiento para dar el último adiós a un hombre que dedicó toda su vida, junto con su familia, al servicio de la Iglesia y al que el papa Benedicto XVI decidió conceder la Distinción de la Orden de San Gregorio Magno, el más alto reconocimiento del Santo Padre a un fiel laico por su servicio; el Papa Francisco le concedió la condecoración y el título de la ‘Cruz Pro Ecclesia et Pontifice’.

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ofició, dentro de la liturgia de las horas, la Hora Intermedia. Durante su intervención, Lorca Planes compartió con los presentes las últimas horas de José Luis Mendoza y destacó su negativa a recibir cuidados paliativos. Según explicó el obispo, tuvo muy presente que Cristo murió crucificado y por ello prefirió no aliviar su dolor en los últimos días de vida. Lorca Planes se refirió a Mendoza como una persona «fuerte, honrada, y fiel» y destacó la admirable firmeza de su fe cristiana.

A la apertura de la capilla ardiente asistieron, entre otras personalidades, el expresidente regional, Ramón Luis Valcárcel, el presidente de la CROEM, José María Albarracín, el de la FREMM, Alfonso Hernández Zapata, el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, el deportista español con más medallas olímpicas, David Cal, o el torero Pepín Liria, entre muchas otras personalidades.

El presidente de la CROEM, José María Albarracín, destacó su dimensión empresarial. «Le vamos a echar mucho de menos, se va un gran empresario, un gran referente, y sobre todo una gran persona». Preguntado por si la sociedad murciana ha sabido valorar la figura de José Luis Mendoza en su justa medida, Albarracín aseguró que «siempre queda algo pendiente, creo que no se llega a reconocer en vida todo el talento y el trabajo que algunas personas han desarrollado en y por la Región; la sociedad tiende a reconocer esas virtudes cuando esa persona ya no está con nosotros».

En representación del Gobierno regional, estuvo presente el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, que admitió que tiene una relación muy estrecha con la familia Mendoza. «Ha sido un referente y siempre llevó la Región de Murcia por bandera, la ha posicionado en todas partes, y se merece que le demos un homenaje». Para el consejero, «la Región sería distinta sin José Luis Mendoza, sin la UCAM, sin toda su contribución al mundo del deporte; lo que necesitamos en la Región es más gente como él, ojalá tuviéramos una docena de ‘José Luis Mendozas’ porque entonces creceríamos mucho más».

«Es terriblemente triste, pero él era una persona de fe, y tenemos que entender que aunque no nos acompañe físicamente nos acompañará espiritualmente a partir de este momento», comentó Ignacio del Olmo, jefe superior de la Policía Nacional en Murcia, que añadió que Mendoza «nos ha dejado un ejemplo meritorio de su vida y ahora hay que continuar su obra».

La rectora, sobre el futuro de la UCAM: «Nuestro presidente no dejó nada al azar»

Visiblemente emocionada, la rectora de la UCAM, Josefina García, señaló, desde la capilla ardiente en el Monasterio de Los Jerónimos, que la muerte de José Luis Mendoza supone «una pérdida irreparable». «Se nos ha ido un gran hombre, un hombre de Dios, que no quiso más que hacer el bien y evangelizar, que fue su principal objetivo». La rectora destacó la voluntad de José Luis Mendoza de «llegar a los jóvenes» y que lo hizo a través de la Universidad Católica. «Hoy es un día de sentimientos, de dolor y de desgarro, pero también tenemos la esperanza de que él ya está donde quería estar: con el Padre, en el cielo».

Preguntada por la sucesión en la presidencia de la institución docente católica, la rectora prefirió no contestar. «No es el momento para contestar a esa pregunta, porque estamos viviendo un momento de duelo, pero no les quepa la menor duda de que nuestro presidente no dejaba nada al azar, y la Universidad continuará y él, estoy convencida, habrá dejado perfectamente definido cómo debe continuar, y lo hará con absoluta firmeza, fortaleza y con su espíritu y su cultura».