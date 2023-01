El experto en fotogrametría, geodesia y cartografía de la UCAM, Fernando Berenguer, participará junto con científicos de otras 11 instituciones de España, Francia, Reino Unido, Chile y Argentina en la expedición a la Antártida que da inicio al proyecto nacional Parantar. Esta investigación, financiada con más de 200 mil euros por el Ministerio de Ciencia e Innovación, se centrará, durante tres años, en reconstruir mediante modelos 3D los procesos de desglaciación sufridos en cuatro glaciares de la península de Byers, con el fin de conocer los niveles de deshielo en estos últimos años y las causas del mismo. La expedición partirá el próximo 26 de enero para iniciar una estancia de tres meses en la base militar española ‘Juan Carlos I’.

¿Cómo se siente al formar parte de este ambicioso proyecto nacional?

Con unas ganas y una ilusión tremendas. Es una experiencia única, que muy poca gente tiene el privilegio de poder vivir.

¿Cual es su cometido en la investigación?

Me voy a encargar de medir tridimensionalmente varios glaciares que tenemos como objeto de estudio. Vamos a hacer tres campañas en tres años por lo que tendremos modelos digitales que vamos a poder comparar y así cuantificar cuál ha sido la pérdida o la ganancia de masa de hielo de estos glaciares.

Las condiciones climatológica no facilitarán la labor.

No, no es fácil porque la Antártida se caracteriza por las fuertes rachas de viento. La estabilidad de los drones que vamos a utilizar es limitada y cuando hay rachas de viento muy fuertes no se puede volar, por lo que tendremos que buscar las llamadas ‘ventanas climatológicas’ que te permitan volar el dron y tomar los datos. Esto es fotogrametría, es un proceso muy complejo que incluye el diseño del plan de vuelo o indicar el solape transversal y longitudinal entre imágenes (la superposición parcial de las fotografías tomadas por el dron). Todas estas imágenes del glacial entero hay que llevarlas a un software y ahí es cuando monto un modelo tridimensional. Todas las imágenes tienen sus puntos de apoyo, coordenadas GPS, que es lo que nos permite después comparar los modelos y calcular la disminución o el aumento de la masa de hielo.

¿Qué importancia tienen proyectos como este?

Vamos a estudiar cómo está afectando el cambio climático a la desglaciación y concretamente en la Antártida. Está estimado que si tanto el hielo que hay en la Antártida como en Groenlandia desapareciera el nivel del mar aumentaría 70 metros, y con esa cifra Murcia desaparece.

¿Qué se espera conseguir con esta investigación?

La verdad es que no lo sabemos. Lo que es evidente es que se está perdiendo masa de hielo y lo vamos a demostrar. ¿Cuánta masa de hielo? No lo sabemos. El objetivo principal del proyecto es estudiar en un espacio temporal cuáles han sido las diferencias de temperatura desde el último máximo glaciar.

Creo que han pedido una prórroga.

Es cierto, hemos pedido una prórroga para un año más, cuatro años. No está aprobada todavía.