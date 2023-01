Francisco Alcalá, catedrático de Análisis Económico e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que este miércoles ha participado en Murcia en una mesa redonda organizada por el Círculo de Economía titulada Calidad democrática, gasto público y desarrollo económico, anima a la sociedad a vigilar el funcionamiento de las instituciones y el uso del dinero público. Alcalá, que dio clase en la Universidad de Murcia hasta hace varios años, tacha de «tramposa» la actuación de las instituciones que «crean órganos por indicación de la Unión Europea, como el Consejo de la Transparencia de la Región, pero después no los dotan de los recursos y el personal necesarios».

Recuerda que «José Molina (el primer presidente de este órgano), fallecido hace un par de años, no paraba de quejarse de la obstrucción y la falta de medios a las que fue condenado el Consejo de la Transparencia por el Gobierno autonómico. Hay muchas vías por las que la calidad institucional puede ir en perjuicio de todos», asegura.

Francisco Alcalá intervino en la mesa redonda organizada por el Círculo de Economía junto al catedrático de Ciencia Política de la UMU, Fernando Jiménez. Ambos realizaron un estudio hace varios años en el que cifraban el coste de la corrupción en el 16% del PIB. Su conclusión era que «si mejorase la eficacia e independencia judicial y reguladora, el funcionariado y la corrupción», el resultado sería que «la inversión, la asignación de recursos y la eficiencia irían mejorando hasta elevar el PIB de España del percentil 81 al 85» y aumentaría un 16%. Intervino también el catedrático de la Universidad de Valencia Joan Romero, autor del libro Geografía del despilfarro en España.

Francisco Alcalá asegura que «la corrupción ha sido pan para hoy y hambre para mañana». Sin embargo, apunta que «en los años más duros la gente te decía que el alcalde o el concejal eran un poco corruptos, pero que le iba bien».

Considera necesario el control sobre las instituciones encargadas de vigilar a los poderes públicos y económicos y cita como ejemplo el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Recuerda que de sus decisiones dependen las grandes operaciones empresariales, pero también «el recibo de la luz que pagan todos los ciudadanos. Queremos que sean independientes y que no estén a las órdenes de los gobiernos». A su juicio, «la gente no conoce estas instituciones», que son las encargadas de regular el funcionamiento de los sectores públicos y privados, dado que «las reglas del juego están orientadas a la creación de riqueza.»

Explica que «la falta calidad de las instituciones» determina el desarrollo económico, dado que «hay menos inversión productiva, porque los esfuerzos en vez de encaminarse a la creación de riqueza se encaminan a las dádivas. La gente tiene que caer en la cuenta de lo importante que es la gobernanza».

Alcalá señala igualmente que el uso del dinero público también determina la calidad de los servicios públicos como la educación o la sanidad, cuyo deterioro no afecta por igual a todos los grupos sociales. «La gente con unos ingresos mayores siempre tiene la posibilidad de pagarse unos servicios privados, pero el resto, no», apunta. También advierte de que no es suficiente elaborar muchas leyes, «si luego no se cumplen. Un ejemplo es el Mar Menor. Lo que hace falta es que se cumplan».

Su conclusión es que resulta prioritario «deslegitimar una polarización que paraliza la acción colectiva, crear una cultura de evaluación de inversiones políticas y servicios púbicos y despolitizar los escalones superiores de la Administración».