La UCAM comunicaba el fallecimiento de José Luis Mendoza Pérez, fundador y presidente de la Fundación Universitaria San Antonio, titular de la Universidad Católica de Murcia, y de la Fundación Alma Mater de Colegios Católicos, a través de un breve comunicado en el que anunciaba que la capilla ardiente quedará instalada en el Templo del Monasterio de Los Jerónimos y la Misa Funeral tendrá lugar en el mismo templo, sobre lo que se informará próximamente.

Se han decretado 3 días de luto, durante los cuales queda suspendida toda actividad académica.

En la nota, añaden versículos del Libro de la Sabiduría "que a él gustaba repetir en sus discursos del Solemne Acto de Apertura del Curso Académico":

«Dios de los padres y Señor de la misericordia… Dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Mándala de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor».

José Luis Mendoza fallecía este miércoles a los 74 años dejando una imborrable huella en la historia murciana como una de las figuras públicas más influyentes de la comunidad tras llegar a un acuerdo con la Diócesis de Cartagena en 1996 y haber fundado la Universidad Católica San Antonio, primera universidad privada de la Región, de la que ha estado al frente desde entonces y que no ha abandonado pese a su delicado estado de salud en los últimos años.