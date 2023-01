La influencia de Isabel Franco en el Gobierno regional ha quedado mermada tras la última remodelación del Gobierno, ya que ha sido despojada de sus principales competencias a menos de cinco meses de las elecciones autonómicas y municipales. Sigue siendo vicepresidenta regional, sí, pero su gran Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia se ha quedado en una cartera menor con las competencias de Transparencia, Participación y Cooperación Internacional.

"Siempre he dicho que el presidente es quien tiene la facultad de modificar el Consejo de Gobierno y todos los que formamos parte de él lo tenemos asimilado y lo tenemos que respetar", ha declarado Franco a La Opinión este martes por la mañana. Por eso se ha mostrado "agradecida" al jefe del Ejecutivo, Fernando López Miras, por "seguir confiando" en ella.

La vicepresidenta ha reconocido que ella también pensaba que "hacía falta una remodelación del Gobierno" murciano, e incluso ha declarado que, para ella, "la legislatura se acabó el día que votamos los presupuestos"; es decir, el pasado 29 de diciembre. En este sentido, ha explicado que esta "recta final" del ciclo político "está marcada por un tono electoral que no tenemos", refiriéndose a los consejeros que carecen de partido que los respalde.

Todo el equipo directivo de Política Social, Familias e Igualdad se mantiene intacto

"No me gustó nada cuando me enteré de que me habían dado el área de Política Social, en 2019, ya que tenía un perfil más empresarial. Sin embargo, no tardé ni una semana en entusiasmarme con todo lo que se hacía en esa Consejería", ha relatado Franco, si bien ha asegurado no sentirse "triste" por su salida de las instalaciones de la Avenida de La Fama porque "solo tiene apegos personales".

Confía en su sustituta, Conchita Ruiz, de quien dice que "ha hecho un gran trabajo como directora general de Personas con Discapacidad", y se muestra muy "contenta" por el hecho de que se vaya a mantener todo el equipo directivo del departamento. Todos los directores generales continuarán en sus puestos.

Su futuro en la Casa Díaz-Cassou

El lunes, tras enterarse de la remodelación del Ejecutivo, recogió su despacho y a partir de ahora su trabajo lo hará desde la Casa Díaz-Cassou. "En realidad, ya tenía un despacho allí desde que cesó Antonio Sánchez Lorente como consejero de Transparencia el año pasado", ha señalado.

Tiene claro que va a seguir trabajando hasta el 28 de mayo, cuando expira el "contrato temporal" que tiene con "la gente". Entre sus principales cometidos, el desarrollo de la carpeta única del ciudadano que permita que no sea necesario tener que presentar varias veces un mismo documento a la administración, así como implantar las políticas de la Agenda 2030. La cooperación internacional, subraya, "lleva la marca Región de Murcia al extranjero".