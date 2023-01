El pequeño Julián, el niño murciano de seis años que está gravemente enfermo y que lucha por salvar la vida en el hospital Virgen de la Arrixaca, ha recibido una carta muy especial. La situación del menor se hizo viral hace unas semanas porque su familia, amigos y conocidos se movilizaron para que el jugador portugués Cristiano Ronaldo le mandara un video dedicándole unas palabras de ánimo.

A Julián Cayetano le diagnosticaron un tumor cerebral el pasado verano en una cama del pabellón oncológico pediátrico del hospital Nuestra Señora de la Arrixaca, en El Palmar, y está siendo tratado allí de la dolencia que padece. Miguel Ángel Costa Sánchez y Raquel Clemente Gutiérrez, sus padres, se desviven por él y no han dudado en hacer todo lo que está en sus manos para que su historia llegue hasta el astro portugués.

La historia de Julián ha llegado ni más ni menos que a la Casa Real y el rey Felipe VI ha querido mandarle todo su cariño en una misiva que llegó hasta el hospital murciano el pasado viernes.

"Su Majestad el Rey está informado por tus papás de que te estás curando en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de El Palmar y me encarga que, en Su Nombre, te traslade todo su apoyo y te envíe, con un saludo muy cariñoso, la adjunta fotografía, con el deseo de una total y pronta recuperación, lo que cumplo con mayor agrado".

El texto lo firma José Luis Verdú, jefe de Secretaría de Despacho del Palacio de la Zarzuela. Acompañando al escrito está una fotografía de Felipe VI, quien la firma '"con mucho afecto" para el pequeño Julián.

La ilusión y la emoción de Julián al leer la carta fue muy grande: no se ha separado de ella en todos estos días en más de una ocasión duerme con ella. "Como es lógico esto nos está costando la salud pero todo lo hacemos por nuestro hijo", apuntaba su padre Miguel Ángel hace unas semanas, quien no dudaba en agradecer el trato que les está dando el personal del hospital, con el neurocirujano Antonio López López al frente: "Aquí a Julián lo quieren muchísimo y están siempre animando al pequeño".

Quienes tanto quieren al pequeño confían en su recuperación, aunque no esconden que es complicado. "Somos creyentes y yo le he pedido a Dios muchas veces que me llevara a mí pero que Julián se quedara aquí", ha comentado su padre.

Apoyo de Carlos Alcaraz y Valverde

Desde El Palmar el tenista Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, ya ha participado enviando su mensaje. "Hola, Julián, ¿cómo estás? Soy Carlitos Alcaraz. Quería mandarte un fuerte abrazo y espero que te mejores pronto. Seguro que sales adelante y muchísimo más fuerte. Te mando un beso enorme y todo mi apoyo. No vemos muy pronto", es el mensaje del jugador palmareño.

También el ciclista Alejandro Valverde se ha sumado para mandar mucho ánimo al pequeño.