La hasta ahora consejera de Educación, María Isabel Campuzano, ha entendido "perfectamente" los motivos esgrimidos por el presidente autonómico, Fernando López Miras, para cesarla en el cargo, de forma que no tiene "ningún resentimiento" hacia el líder del Ejecutivo.

Campuzano ha hecho estas declaraciones al programa 'Plaza Pública' de Onda regional un día después de que López Miras anunciara su decisión de relevar a Campuzano al frente de la Consejería.

Al ser preguntada por su futuro, Campuzano ha aclarado que agotará la legislatura como diputada regional en la Asamblea y, tras ello, se retirará de la política, si bien ha afirmado que no va a votar más en su vida. "Después de ver los partidos y cómo funcionan, creo que hay una crisis de representatividad de los ciudadanos", ha apostillado.

Ha recordado que ella ha sido "masa" en las manifestaciones, ha estado en la calle y se involucró en un partido político, al tiempo que ha pasado por el poder legislativo y el ejecutivo. En base a todo ello, cree que "hay que hacer un replanteamiento" de la política.

Campuzano ha asegurado que ella se quedará en la Asamblea porque queda "prácticamente un mes y medio" de actividad. Tras ello, ha reconocido que su vida política ha sido "demasiado azarosa" como para "pensar en continuar".

En este sentido, ha afirmado que no le ha gustado la política porque, a su juicio, "no se corresponde con el mundo real". De hecho, ha lamentado que el poder legislativo es "bastante inoperante" en base a su experiencia.

"Creí que en el Ejecutivo se tenía más capacidad", según Campuzano, quien ha afirmado a este respecto que ella ha tenido el "hándicap" de no contar con un partido o grupo parlamentario apoyándole. "Muchas veces pensamos que es posible cambiar la sociedad cuando tienes el poder y la verdad es que no es tan fácil", ha zanjado.

Campuzano ha dicho que ha tomado su salida del Ejecutivo como "una decisión del presidente", que es quien tiene la "potestad" para nombrar y cesar con el fin de hacer el equipo que "cree que es más conveniente".

Ha recordado que López Miras le citó este lunes en San Esteban para anunciarle el cese. "Me explicó que, ahora, necesitaban hacer una campaña potente con consejeros del PP anunciando los programas electorales", según Campuzano, quien ha comprendido "perfectamente" estos argumentos.

Ha garantizado que no le queda "ningún resentimiento" hacia López Miras porque, a su juicio, "uno debe de nombrar a la gente con la que quiere trabajar y durante el tiempo que cree que debe de hacerlo".

"A mí no me gustó nada cuando intentaron coartarme en mis decisiones de nombrar y cesar, y no me voy a poner yo en esa tesitura", según Campuzano, quien ha afirmado que se va "bastante contenta" de la Consejería.

Por ejemplo, se ha mostrado "satisfecha" de haber sacado adelante los currículos dentro de la "autonomía" que permitía la LOMLOE para corregir las "deficiencias" que ellos habían encontrado.

Además, también se ha felicitado por otras actuaciones que "quedan encarriladas" y que no le preocupan porque el nuevo consejero, Víctor Marín, ha estado ya trabajando en ellas y, como técnico, sabe llevarlas a término "mucho mejor" que ella.

Al ser preguntada por si habría querido marcharse antes de la Consejería, ha admitido que tenía unas circunstancias personales "un poco complicadas" pero ha continuado "por responsabilidad" y porque no quería generar una crisis de gobierno en un momento "inoportuno".

En cuanto a su labor al frente de la Consejería, ha considerado que su equipo ha hecho un trabajo "extraordinario" en el desarrollo de los decretos de currículos, aunque le han acusado de haber estado siempre enfrentada al Ministerio de Educación.

A su juicio, han conseguido "paliar un poco" las "deficiencias" que detectaron a esos decretos, sobre todo en el decreto de admisión y el "respetar la libertad de los padres en la educación de sus hijos" y con el 'pin parental' que, aunque dicen que es "descafeinado", ella cree que ha quedado "bien situado".