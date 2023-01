Para la coordinadora regional de Pediatría y de la Unidad Regional de Hospitalización Domiciliaria y de Cuidados Paliativos Pediátricos, Beatriz Garnica, la implantación de la nueva Ley de Atención Temprana es muy positiva, especialmente por ofrecer el mismo servicio a todos los menores.

¿Ha notado mejoras en el servicio de Atención Temprana?

Sí. La Atención Temprana es muy diversa y, antes, no todos los niños recibían la misma atención porque dependían de si sus padres podían pagar las terapias y tratamientos, dependiendo en las asociaciones, de las subvenciones que pedían... Ahora es totalmente gratuito y los pediatras estamos muy contentos.

El papel del pediatra es fundamental para solicitar este servicio.

Totalmente, los pediatras estamos en el centro porque nuestro informe sobre el menor es fundamental para que se dé luz verde a la solicitud de los padres. Con él, entra en juego el equipo de valoración, que tienen ya establecidos unos baremos para delimitar el número de sesiones que necesita un niño, según su situación.

Con la nueva ley se requiere una sinergia casi perfecta entre las consejerías de Salud, Educación y Política Social, ¿es así?

Nos hemos integrado perfectamente los distintos equipos de todas las consejerías. Nos hemos unido en torno a las familias para poner a los niños en el centro.

¿Ha notado un aumento de solicitudes en Atención Temprana en este primer año que lleva la ley en vigor.

Sí que es verdad que, al principio, hubo mucho revuelo. Una vez hubo un procedimiento claro, todo se normalizó.

Normalmente es el pediatra el que indica a los padres que su hijo debería recibir Atención Temprana. ¿Puede ser al revés?

Hay muchas fórmulas. Somos nosotros los que, al valorar a nuestros pacientes, les aconsejamos a sus padres que acudan a Atención Temprana, pero también hay veces que nos llegan a nosotros a través de Servicios Sociales o por parte de la Consejería de Educación, ya que los profesores también son muchas veces los que detectan que algo no va bien.

¿A qué se refiere cuando dice que «algo no va bien»?

Generalmente, los pediatras nos fijamos en lo que llamamos hitos pediátricos; es decir, cuando un niño ya debería estar haciendo algo para su edad y no lo hace. Por ejemplo, se entiende que a partir de los seis meses el bebé ya debe sentarse, así como comenzar a andar antes de los doce. Esto no significa que tenga que sentarse o caminar al llegar a esa edad, pero hay que estar atento si no responde. Muchos padres se alegran de que sus hijos no se extrañen cuando los coge un desconocido, se piensan que es por simpatía, pero a partir del medio año no es buena señal.